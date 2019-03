Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lkw ist eine 53-jährige Fahrradfahrerin am Montagmittag in Marktheidenfeld noch an der Unfallstelle gestorben. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld versucht nun die genaue Unfallursache zu ermitteln.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang ist ein 50-jähriger Lkw-Fahrer gegen 12.00 Uhr vom Nordring nach rechts in die Straße "Am Obereichholz" eingebogen. Dabei ist es zu einem Zusammenstoß mit einer 53-jährigen Fahrradfahrerin aus dem Landkreis gekommen. Die Ursache ist bisher noch ungeklärt. Die Dame erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben ist.

Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld ist vor Ort mit der Unfallaufnahme betraut und versucht nun, den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg werden die Beamten dabei von einem Sachverständigen unterstützt.

Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld befand sich auch die örtliche Feuerwehr sowie der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. Die Straße "Am Obereichholz" war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

