Unfall bei Baumfällarbeiten: Waldarbeiter (29) in Unterfranken schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten hat sich ein 29-jähriger Waldarbeiter am Samstag (25. Januar 2020) im Landkreis Main-Spessart (Unterfranken) schwer verletzt.

Wie die Polizei aus Gemünden am Main berichtet, war der 29-Jährige um die Mittagszeit in der Nähe von Hofstetten mit Baumfällarbeiten beschäftigt, als es zu dem Unfall kam. Laut Angaben der Polizei wurde der Arbeiten von einem Buchenast am Schienbein getroffen und schwer verletzt.

Ast verletzt Waldarbeiter schwer: Rettungshubschrauber im Einsatz

Mit Verdacht auf einen Beinbruch wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in eine Würzburger Klinik geflogen.