Auf der A3 kommt es am Mittwochvormittag (15. Januar 2020) zu Stau im Berufsverkehr. Gegen 09.40 Uhr hat sich auf der Autobahn in Unterfranken ein Verkehrsunfall ereignet. Zwischen den Anschlussstellen "Marktheidenfeld" und "Rohrbrunn" sind zwei Autos in die Mittelleitplanke gekracht. Das sagte ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de.

Unfall auf A3: Feuerwehr vor Ort