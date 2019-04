Marktheidenfeld vor 56 Minuten

Schiffsunfall

Flusskreuzfahrtschiff rammt Brückenpfeiler auf dem Main

Auf dem Main in Unterfranken hat ein Flusskreuzfahrtschiff in der Nacht zu Ostermontag einen Brückenpfeiler gerammt. An Bord des Schiffes befanden sich 170 Passagiere.