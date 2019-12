Die B27 musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden. Die Polizei regelt den Verkehr vor Ort. inFranken.de empfiehlt in Absprache mit dem Polizeipräsidium Unterfranken die Umfahrung auf der andren Seite des Mains. Eine mögliche Umfahrung der Unfallstelle ist über die Staatsstraßen 2438 und 2437 zwischen Karlstadt am Main und Zellingen.

Wann die Sperrung teilweise oder komplett wieder aufgehoben werden kann, ist aktuell nicht bekannt.

Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Erstmeldung der Polizei. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald es gesicherte Neuigkeiten gibt.