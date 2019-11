Schwerer Unfall in Unterfranken: Am Freitagmittag (1. November 2019) ist es zu einem Verkehrsunglück bei Gemünden gekommen. Ersten Informationen der Polizei zufolge, hat sich der schwere Unfall auf der B26 ereignet. Um kurz vor 13 Uhr wurden die Polizeibeamten alarmiert.

B26 bei Gemünden: Zwei Schwerverletzte durch Unfall

Am Unfall waren zwei Autos beteiligt, die frontal ineinander gekracht sind. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte. Die B26 ist aktuell (Stand: 13.45 Uhr) vollgesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist vor Ort. Beide Schwerverletzten kommen in umliegende Krankenhäuser. Mehr in Kürze auf inFranken.de.

