Arnstein: Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt - betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Kurz vor 20.30 Uhr hat sich der Verkehrsunfall ereignet. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen der Polizei fuhr der 36-Jährige, der aus dem Landkreis Main-Spessart stammt, mit einem Kleinkraftrad von der Hochrainstraße auf die Luitpoldstraße auf.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der in Richtung Arnstein fuhr. Der Rollerfahrer zog sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.