Auf der A3 ist es am Samstagabend (5. Januar 2020) zu einem Unfall gekommen. Angaben der Autobahnpolizei zufolge krachte ein 78-jähriger Fahrer aus NRW mit seinem Wagen in ein vorausfahrendes Auto. Die Polizei spricht von "Unachtsamkeit" seitens des Autofahrers. Der Mann bemerkte zu spät, dass der Vorausfahrende gebremst hatte. Er krachte in das Heck des Wagens. Dadurch wurden beide Autos auf ein weiteres vorausfahrendes Auto geschoben.

Unfall auf A3: Rettungsdienst bringt acht Beteiligte ins Krankenhaus