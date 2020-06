Kerstin Deckenbrock, Bürgermeisterin des Marktes Triefenstein, ist mit der Einschätzung der "Europäischen Umweltagentur" sehr unglücklich, wie sie dem Bayerischen Rundfunk sagte. Die letzte Wasserprobe sei Ende Mai entnommen, die Juli-Probe nicht abgewartet worden, so Deckenbrock. Die Badegewässerverordnung sehe hingegen vor, dass die letzten 16 Proben in die Einschätzung der Behörden einbezogen würden, beklagt sie. Selbst ein Kurzaufenthalt der Wildvögel könne so die Wasserqualität kurzfristig verschlechtert haben.

Die Marktgemeinde will demnach in den kommenden Wochen entscheiden, wie die weitere Badeempfehlung lauten wird.

Aus Corona-Perspektive beurteilt das "Umweltbundesamt" die Lage an Badeseen als unproblematisch: "Steigende Wassertemperaturen und erhöhte Sonneneinstrahlung im Sommer werden zu einer noch stärkeren Inaktivierung möglicherweise in das Wasser eingetragener Viren führen." Die "Weltgesundheitsorganisation (WHO)" hat bislang keine Anzeichen dafür gefunden, dass "Sars-CoV-2" über den Wasserweg übertragbar ist.

Eine Abkühlungsalternative zum Badesee sind bei den sommerlichen Temperaturen Freibäder: Doch in Schwimmbädern gelten derzeit spezielle Auflagen, die teilweise auch recht kurios sind.