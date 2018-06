Streit eskaliert: 44-Jährige tritt Freund in Unterleib und sein Auto kaputt - Was war der Auslöser?

Ein Beziehungsstreit in Fellen im Landkreis Main-Spessart endete in einer Sachbeschädigung und Körperverletzung. Am Freitag, 22. Juni, erschien eine 44-jährige Frau bei ihrem 41-jährigen Freund und verlangte von ihm persönliche Gegenstände.Nachdem sich die Beiden, die sich in der Trennungsphase befinden, nicht einigen konnten, wurde die Frau dermaßen wütend, dass sie mit Fußtritten den Wagen ihres Freundes beschädigte. Das Auto wurde an Motorhaube und Fahrertüre beschädigt, beide Außenspiegel wurden abgetreten, die Rückleuchten blieben ebenfalls nicht verschont.Nachdem sie noch den Geldbeutel des 41-jährigen aus dem Auto klaute, erhielt dieser zum Abschluss noch einen Tritt in den Unterleib. Eine Fahndung nach der rabiaten Dame verlief ergebnislos, gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung, Diebstahl, Nötigung und Körperverletzung ermittelt.