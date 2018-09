Seit 13 Jahren verschwunden: Fall der vermissten Brigitte Volkert bald bei "Aktenzeichen XY"

Nach dem erneuten Zeugenaufruf Anfang Juli gingen nun in dem seit 13 Jahren ungeklärten Vermisstenfall weitere Hinweise bei der Kripo Würzburg ein. Die damals 27-Jährige verschwand im November 2005 spurlos. Seit geraumer Zeit geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, sind 10.000 Euro ausgelobt.

Im Juli hat sich die Kripo an die Öffentlichkeit gewandt und erneut um Hinweise zu dem Fall gebeten. Seitdem sind vereinzelt Hinweise eingegangen. Diese werden aktuell noch in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg bewertet, bzw. überprüft. Nähere Angaben dazu können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden, teilt die Polizei mit. Neben dem bereits geschalteten Hinweistelefon, steht ab sofort auch der Dienststellenleiter der Polizeistation Gemünden, PHK Martin Deisenroth, als regionaler Ansprechpartner für Hinweise und Zeugen zur Verfügung.

Den bisherigen Ermittlungen der Kripo zufolge hatte die Vermisste an jenem Mittwoch, den 23.11.2005, gegen 06.00 Uhr, ihr Wohnhaus verlassen und war dorthin nicht mehr zurückgekehrt. Neben ihrem Ehemann blieben ihre vier Kinder im Alter von 2, 5, 8 und 10 Jahren zurück.

Mit Nachdruck suchte die Polizei in der Folgezeit unter anderem mit Hunden, Hubschrauber und der Bereitschaftspolizei in der Umgebung nach Frau Volkert. Parallel dazu liefen intensive Ermittlungen der Kripo Würzburg in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, insbesondere im sozialen Umfeld der Frau. Letztlich führten alle Anstrengungen allerdings nicht zu ihrem Auffinden oder der Aufklärung des Falles.

Im Zuge sogenannter "Cold Case Ermittlungen" überprüfte die Kripo Würzburg in den vergangenen Jahren den Fall immer wieder hinsichtlich möglicher neuer Spuren oder Ermittlungsansätzen. Die Akte wurde niemals ganz geschlossen. Nach jetzigem Stand gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus, dem Brigitte Volkert zum Opfer fiel.

Der Fall erscheint auch bei "Aktenzeichen XY"

Neben der erneuten Prüfung aller Spuren, legen die Ermittlungsbehörden bei der Aufklärung des Falles einen ihrer Schwerpunkte auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. So hat sich auch die Redaktion von "Aktenzeichen XY" des Falles angenommen und möchte einen Beitrag am 10.10.2018 senden.

Außerdem wurde vom Bayerischen Landeskriminalamt für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Die Ermittler wenden sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: