Schläge, Kratzer, Stöße: Streit zwischen zwei Hausbewohnerinnen in Unterfranken eskaliert

Wie die Polizei berichtet, gerieten am Donnerstag gegen 08.20 Uhr zwei Frauen in Streit, die jeweils in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gemünden im Landkreis Main-Spessart wohnen. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung kam es zu Beleidigungen und einer versuchten gefährlichen Körperverletzung.

Fast die Treppe hinunter geschubst

Hierbei wurde eine 25-jährige Frau ihren Angaben zufolge von ihrer 38-jährigen Kontrahentin am Hals gekratzt und durch Schläge in die Nierengegend verletzt. Die 38-Jährige gab an, dass sie von der Jüngeren zu Boden gezerrt wurde und diese versucht habe, sie die Treppe hinunter zu schubsen.

