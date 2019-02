Kuriose Attacke auf Polizisten - pöbelnder 62-Jähriger pinkelt Beamten ans Bein: Weil ein alkoholisierter Gast in der Nacht zum Sonntag, etwa gegen Mitternacht, in einem Sängerheim in Sachsenheim (Ortsteil von Gössenheim im Kreis Main-Spessart) Gäste anpöbelte und die Örtlichkeit nicht freiwillig verlassen wollte, wurde die Polizei um Hilfe gebeten. So schildert die Polizei Gemünden den Beginn eines Einsatzes, den ein Polizist so schnell nicht vergessen wird.

Polizisten angepinkelt: 62-Jähriger wird in Gewahrsam genommen - und leistet weiter Widerstand

Denn während die Beamten mit den beteiligten Personen und auch mit dem 62-jährigen Betrunkenen redeten, um den Sachverhalt aufzuklären, öffnete dieser unbemerkt seine Hose und urinierte einem der Beamten ans Hosenbein. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen, gefesselt und zu einer nahe gelegenen Wohnung gebracht.

Dort leistete der Mann erneut, nachdem ihm die Fesseln abgenommen wurden, körperlichen Widerstand. Ein Polizeibeamter wurde hierbei leicht an der Hand verletzt. Außerdem beleidigte der Trunkenbold den Polizisten mit den Worten: "Du Nazi." Den 62-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Der Mann ist der Polizei nicht unbekannt: Bereits im vergangenen Jahr musste gegen ihn ermittelt werden, da er im betrunkenen Zustand unbedingt seine Festnahme erreichen wollte. Da ihm damals sein Wunsch nach einer unbegründeten Festnahme aus rechtlichen Gründen verweigert wurde, griff er die Beamten tätlich an. Weniger Mühle hatte die Polizei ebenfalls in der Nacht zum Sonntag mit einem Betrunkenen in Oberfranken, der sich mitten auf der Straße schlafen gelegt hatte.

Lesen Sie auch: Hochzeitsgesellschaft feiert auf Autobahn - und legt Verkehr lahm