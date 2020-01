Rund 200 noch verpackte Christbäume verbrannt - Polizei ermittelt gegen fränkischen Landwirt

Weil er rund 200 noch in Netzen verpackte Christbäume verbrannte, wurde nun ein Landwirt im unterfränkischen Mittelsinn angezeigt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten am Mittwochabend gegen 22.00 Uhr wegen starker Rauchentwicklung im Mittelsinner Wald alarmiert.

Label an Christbäumen überführt Landwirt

Vor Ort entdeckten die Beamten dann in der Gemarkung "Hetschenhall" eine ca. fünf mal fünf Meter große Feuerstelle, in der ca. 200 noch in Netzen verpackte, glimmende Weihnachtsbäume festgestellt.

Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort. Da an einigen Bäumen ein Label angebracht war, konnte der Besitzer jedoch schnell ermittelt werden. Gegen den 47-jährigen Landwirt wird Anzeige nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz erstattet.

Aufgrund des schon länger andauernden Regens bestand zumindest keine Waldbrandgefahr.