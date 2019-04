Streit unter Jugendlichen eskaliert: Am Montagabend gegen 19.00 Uhr kam es in einer Waldhütte in Rieneck zu einer Auseinandersetzung.

Ein 18-Jähriger zeigte bei der Polizei an, dass er von einem 16-jährigen Jugendlichen zunächst beleidigt und mit einer PET-Flasche auf den Oberschenkel geschlagen wurde. Außerdem erhielt er einen Faustschlag auf die linke Stirnseite.

Shisha-Tabak war der Grund

Auslöser des Streits war laut Polizei, dass ihm der 16-Jährige in den letzten Wochen seinen Shisha-Tabak und seine Shisha-Kohlen weggeraucht habe. Die Rauchutensilien befanden sich in einer Waldhütte, in der sich die Jugendlichen regelmäßig getroffen haben.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Diebstahl.

