Zum zweiten Mal in dieser Woche mussten die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr Marktheidenfeld am Donnerstagmittag (29. August 2019) zu verschiedenen Unwettereinsätzen ausrücken. Während es am Dienstagabend hauptsächlich durch starken Regen zu Wasserschäden gekommen war, lag der Einsatzschwerpunkt am Donnerstag auf Windschäden.

Auch in Oberfranken sind in Folge eines heftigen Gewitters große Schäden entstanden: Straßen und Keller wurden überschwemmt und in einem Supermarkt hat ein Blitz eingeschlagen.

Blechdach von Firmengebäude in Marktheidenfeld gerissen

Kurz nach halb zwei hatte sich um Marktheidenfeld ein erstes schweres Gewitter mit Starkregen und Sturmböen gebildet. Kurz darauf ging bei der Leitstelle in Würzburg der erste Notruf aus dem Marktheidenfelder Stadtgebiet ein.

In einem Wohngebiet wurde durch das Unwetter das Blechdach eines Firmengebäudes komplett heruntergerissen. Teile des Daches wurden über das benachbarte Wohnhaus geweht, der verbliebene Teil bog sich in den Hof herunter. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle und verständigte den Eigentümer. Auch die benachbarte Straße musste von Trümmern befreit werden.

Mehrere Bäume umgestürzt

Weiterhin musste die Feuerwehr mehrere umgestürzte Bäume beseitigen. Auf einem Firmengelände drohte ein Baum umzustürzen und musste vorsorglich gefällt werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Ein anderer Baum war durch das Unwetter auf ein Wohnhaus gestürzt und drohte sowohl weitere Schäden anzurichten und auf eine Straße zu stürzen. Mit Hilfe der Drehleiter wurde der Baum gesichert und kontrolliert vom Dach gehoben. Die Feuerwehr Marktheidenfeld war insgesamt rund zwei Stunden im Einsatz.

