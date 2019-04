82-jähriger Mann tot aufgefunden - Brand in Mehrfamilienhaus in Unterfranken: In Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) ist es am Montagabend (16. April 2019) zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Dabei hat die Feuerwehr einen 82-jährigen Mann tot aufgefunden.

Brand in Unterfranken: 82-Jähriger tot

Laut Informationen der örtlichen Polizei wurden die Beamten gegen 22.30 Uhr per Notruf über die Situation in Marktheidenfeld informiert: Demnach solle sich ein älterer Mann noch in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses aufhalten. Die Beamten eilten zum Brandort. Das Haus war zunächst nicht betretbar, da sich starker Rauch gebildet hatte.

Mehrere Feuerwehren aus dem Umland brachten den Brand gegen 23.15 unter Kontrolle: Feuerwehrleute fanden einen 82-jährigen Bewohner tot im Mehrfamilienhaus. Die 78-jährige Ehefrau des Mannes konnte sich rechtzeitig aus dem Haus retten. Wie die Polizei mitteilt, gehen die Beamten derzeit davon aus, dass nur das Ehepaar das Haus bewohnt hat. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Wie hoch der Schaden ist, ist derzeit noch unklar.

