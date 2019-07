Lohr am Main: Zwei Männer schlagen 64-Jährigem in Regionalexpress mehrfach ins Gesicht

Bereits am Montagabend (15. Juli) ist ein Reisender in einem Regionalexpress zwischen Würzburg und Lohr am Main von zwei Tätern angriffen und massiv im Gesichtsbereich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtet, sitzen die polizeibekannten Männer nun in Untersuchungshaft.

Zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren fuhren am Montagabend gegen 19.20 Uhr mit einem Regionalexpress von Würzburg kommend in Richtung Frankfurt am Main. Im Zug hörten die beiden aus Sachsen stammenden Männer über einen transportablen Lautsprecher Musik, wie die Bundespolizei mitteilt.

Attacke mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht

Einem 64-jährigen Reisenden war die Musik zu laut. Er stellte sich vor die Männer und forderte sie auf, die Lautstärke zu verringern. Diese sprangen daraufhin auf und attackierten den aus dem Landkreis Main Spessart kommenden Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Erst als ein Zugbegleiter dazu kam, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab.

Der 64-Jährige erlitt durch die Schläge massive Verletzungen im Gesichtsbereich und musste ins Klinikum Lohr gebracht werden. Die beiden polizeibekannten Täter konnten noch am Bahnhof in Lohr am Main festgenommen werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Bundespolizeiinspektion Würzburg nun gemeinsam und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Würzburg Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.