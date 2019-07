Update vom 22.07.2019: War es ein Neonazi-Angriff? Ermittlungen der Polizei laufen

Die Ermittlungen zum schweren Angriff auf einen 64-jährigen Mann im Regionalexpress nahe Lohr am Main (Unterfranken) laufen auch Hochtouren - dabei spielt plötzlich eine Rolle, ob die Angreifer der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind. Der 64-Jährige hat gegenüber den Ermittlern angegeben, dass die Schläger Rechtsrock-Musik gehört hätten. Die Bundespolizei wertet aktuell das Videomaterial aus dem Regionalexpress aus: "Optisch ist zu sehen, dass die beiden Männer der rechtsextremen Szene angehören könnten" sagte ein Polizeisprecher eine Woche nach dem Vorfall zu inFranken.de.

Die Kleidung und die Tattoos der beiden Männer passen zu diesem Verdacht, bestätigt er. Es bleibt jedoch bei einem Verdacht: "Das sind noch lange keine Fakten", so der Sprecher. Dies heiße es in den laufenden Ermittlungen zu klären. In Zuge dessen werden die Smartphones der Beteiligten ausgewertet. Die Musikbox wurde via Bluetooth über eines der Handys gesteuert. So kann überprüft werden, ob sich rechtsradikale, verbotene Musik darauf befindet oder diese abgespielt wurde. Zudem werde überprüft, ob etwaige andere Dateien, wie Videos oder Bilder auf einen rechtsradikalen Hintergrund hindeuten.

Die beiden Verdächtigen, ein 34-Jähriger und ein 40-Jähriger, befinden sich weiterhin in Untersuchungshaft. Trotz aller Hinweise und Vermutungen weist die Polizei darauf hin, dass das Tragen von Kleidung eines entsprechenden Modelabels, das dem Neonazi-Spektrum zugeordnet werden kann, aus einem Straftäter noch keinen Rechtsradikalen macht.

Erstmeldung: Männer schlagen 64-Jährigen krankenhausreif

Am Montagabend (15. Juli) ist ein Reisender in einem Regionalexpress zwischen Würzburg und Lohr am Main von zwei Tätern angriffen und massiv im Gesichtsbereich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag berichtet, sitzen die polizeibekannten Männer nun in Untersuchungshaft.

Zwei Männer im Alter von 34 und 40 Jahren fuhren am Montagabend gegen 19.20 Uhr mit einem Regionalexpress von Würzburg kommend in Richtung Frankfurt am Main. Im Zug hörten die beiden aus Sachsen stammenden Männer über einen transportablen Lautsprecher Musik, wie die Bundespolizei mitteilt.

Lohr am Main: Attacke mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht

Einem 64-jährigen Reisenden war die Musik zu laut. Er stellte sich vor die Männer und forderte sie auf, die Lautstärke zu verringern. Diese sprangen daraufhin auf und attackierten den aus dem Landkreis Main Spessart kommenden Mann mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht. Erst als ein Zugbegleiter dazu kam, ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab.

Der 64-Jährige erlitt durch die Schläge massive Verletzungen im Gesichtsbereich und musste ins Klinikum Lohr gebracht werden. Die beiden polizeibekannten Täter konnten noch am Bahnhof in Lohr am Main festgenommen werden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Bundespolizeiinspektion Würzburg nun gemeinsam und in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Würzburg Untersuchungshaftbefehl gegen die dringend Tatverdächtigen erlassen. Sie befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.

dn/tu