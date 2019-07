Lohr am Main vor 51 Minuten

Sachbeschädigung

Unterfranken: Fiese Klebstoff-Attacke gegen Autotür - ist es ein Wiederholungstäter?

Klebriger Vandalismus in Unterfranken: Ein Unbekannter hat dort am Dienstag das Türschloss eines Autos offenbar mit Sekundenkleber zugeschmiert. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden am Fahrzeug.