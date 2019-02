Feuerwehr-Einsatz in Lohr am Main: Brand in Mehrfamilienhaus - Mann (76) erleidet leichte Rauchgasvergiftung: Am Sonntag, 17.02.2019, war der Rettungsleitstelle gegen 16 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Tiefer Grund" gemeldet worden. Das berichtet die Polizei.

Dort drang beim Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei Qualm aus den Fenstern einer Wohnung. Die örtliche Feuerwehr räumte sicherheitshalber das gesamte Gebäude und löschte das Feuer zügig ab. Der Gebäudeschaden wird voraussichtlich im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

Mieter aus Brand-Wohnung muss ins Krankenhaus

Während die übrigen Bewohner des Anwesens im Anschluss an die Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste der 76 Jahre alte Mieter aus der Brandwohnung wegen einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Er wird die Nacht über in der Klinik verbringen.

Die Wohnung des Mannes ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei Würzburg wird die Ermittlungen zur Brandursache von der Polizeiinspektion Lohr am Main übernehmen.