Ein Trickbetrüger hat einer Rentnerin aus Lohr am Main mehrere tausend Euro beraubt. Die Dame hob nach einem Anruf 10.000 Euro von mehreren Banken ab und übergab diese an einen ihr unbekannten Mann. Das vermeldet die Polizei.

Rentnerin aus Lohr am Main telefonisch betrogen

Am 9. April klingelte gegen 14:30 Uhr das Telefon einer Rentnerin aus Lohr am Main. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine Frau, die sich als Enkelin der Dame ausgab. Die Anruferin bat um 40.000 Euro, um einen Wohnungskauf abwickeln zu können. Die Rentnerin hob anschließend unterschiedliche Geldbeträge bei verschiedenen Geldinstituten ab und übergab schließlich 10.000 Euro an einen ihr unbekannten Mann.

Erst später am Abend, als die Dame ihre Enkelin telefonisch nicht erreichen konnte, verständigte die 86-Jährige die Polizei. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und hält zu dem Thema folgende Tipps bereit:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen.

Fragen Sie den Anrufer nach persönlichen oder privaten Dingen, die er wissen sollte.

Geben Sie keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen weiter.

Legen Sie auf, wenn der Anrufer Geld fordert.

Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen Rücksprache mit Ihren Angehörigen.

Lassen sie keine Fremden in Ihre Wohnung.

Übergeben Sie Fremden niemals Wertgegenstände oder Geld.

Kommt Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vor, kontaktieren Sie die Polizei.

Informieren Sie regelmäßig ältere Verwandte und Bekannte über diese Betrugsmasche.

