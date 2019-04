Die Polizeiinspektion Lohr am Main fahndet nach einem 51-Jährigen Mann, der am Tag eines genehmigten Ausgangs nicht ins Bezirkskrankenhaus zurückkehrte.

Bereits seit März vermisst

Bereits am Abend des 23. März 2019 verständigte das Bezirkskrankenhaus die Lohrer Polizei über den Vermisstenfall. Die Beamten fahndeten in den Folgetagen ergebnislos nach dem 51-jährigen Detlef Bruckdorfer. Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass von dem Mann eine Gefahr für andere ausgehen könnte.

Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung teilte das Fundamt Lohr am Main der Polizei mit, dass der Personalausweis des Vermissten in einem Waldstück südwestlich des Bezirkskrankenhaus Lohr am Main aufgefunden und anschließend beim Fundamt der Stadt Lohr am Main abgegeben worden sei.

Suche im Wald bisher ergebnislos

Im Bereich des von einem der Mitteiler exakt übermittelten Fundorts wurden weitere Suchmaßnahmen mit der Unterstützung von Diensthundeführern der Operativen Ergänzungsdienste Aschaffenburg durchgeführt. Bislang blieben auch diese ergebnislos.

Die Polizei bittet nun erneut die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Etwa 175 cm groß

Kräftige Figur

Kurze, lichte, braune Haare und Vollbart

Trug am Tag seines Ausgangs eine dunkelblaue Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans und schwarze Schuhe

Wer den Mann seit dem 23. März gesehen hat, oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben kann, soll sich mit der Telefonnummer 09352 87410 mit der Lohrer Polizei in Verbindung setzen.

