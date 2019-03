Gewalttäter flüchtet aus Psychiatrie: So konnte Eugen S. ein zweites Mal entkommen

Polizei Unterfranken sucht nach erneut aus Psychiatrie geflüchtetem Gewalttäter: Am Sonntagabend (17.03.2019) ist der Gewalttäter Eugen S. aus der geschlossenen Abteilung des Bezirkskrankenhauses in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) entkommen. Das teilte die unterfränkische Polizei am Dienstag mit und fahndet seither nach dem Geflüchteten.

Gewalttäter flüchtet aus Psychiatrie - schon zum zweiten Mal

Besonders bemerkenswert an der Flucht: Es ist nicht das erste Mal. Der 37-Jährige war bereits Mitte Februar diesen Jahres während eines Arbeitseinsatzes aus dem Krankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie geflüchtet. Erst nach knapp drei Wochen (Anfang März) war er von der Würzburger Polizei im Keller eines Würzburger Wohnhauses festgenommen und zurück ins Bezirkskrankenhaus gebracht worden.

Wie konnte der Straftäter zweimal hintereinander flüchten?

Wie konnte sich der Straftäter zweimal kurz hintereinander dem Maßregelvollzug entziehen und aus der Forensik in Lohr flüchten? Während die Polizei noch nach Eugen S. sucht, klärt der Bezirk Unterfranken auf Anfrage der Redaktion jene Fragen, die sich derzeit viele stellen.

Die Forensik ist ein stark gesichertes Krankenhaus, in dem seelisch kranke oder süchtige, verurteilte Straftäter untergebracht und therapiert werden.

Wie Markus Mauritz, Pressesprecher des Bezirks, erläuterte, war die Flucht von Eugen S. am Sonntag der erste gelungene Ausbruchversuch eines Patienten aus der neuen, 2007 fertiggestellten Forensik.

Die Situation Mitte Februar war eine ganz andere: Damals war Eugen S. unter Aufsicht mit Gartenarbeiten im frei zugänglichen Gelände des Bezirkskrankenhauses betraut worden und hatte sich schlichtweg unbemerkt abgesetzt. Freigänge, anfangs begleitet, zeitlich wie räumlich eingeschränkt, können als erste Lockerungsstufe zur Therapie der Patienten gehören, erläuterte Mauritz. Dass sich dabei jemand absetze, "komme immer wieder mal vor".

In Würzburg war Eugen S. verurteilt worden: zu zwei Jahren und zwei Monaten Haft wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Nachstellung, wie Oberstaatsanwalt Boris Raufeisen auf Anfrage ausführte. In die Forensik eingeliefert wurde er laut Mauritz Mitte 2018 und zwar nach Paragraf 64 des Unterbringungsgesetzes, was auf Drogen- oder Alkoholabhängigkeit hinweist.

Zweite Flucht von Eugen S. gelang mit Werkzeug und Helfern

Der tatsächliche Ausbruch am Sonntag war wesentlich spektakulärer. Denn dafür benötige S. zumindest ein Werkzeug für die speziellen Schrauben, mit denen die im Mauerwerk eingelassenen Spezialstäbe an den Fenstern gesichert sind. Wie er sich das Werkzeug besorgt hat und wo es nun ist, haben die Verantwortlichen noch nicht klären können. Um den Stab im Aufenthaltsraum zu entfernen, muss S. zudem "brachiale Gewalt" eingesetzt haben, so Mauritz. Schließlich wurde er bei seiner Flucht von zwei weiteren Patienten begleitet oder unterstützt.

Die drei sprangen laut Mauritz aus 3,50 Metern Höhe in den Hof. Einer habe sich dabei den Fuß verstaucht, so der Bezirkssprecher. Eugen S. schaffte es als einziger, den 5,20 Meter hohen Zaun an der Ecke zur Eingangspforte zu überwinden. Die betreffende Stelle ist - ebenso wie ein Mast in der Nähe - seit Montag mit zusätzlichem Stacheldraht gesichert. Seine Fluchtbegleiter wurden vom Personal festgehalten. Von S. fehlte bis Mittwochnachmittag noch jede Spur, so das Polizeipräsidium Unterfranken auf Nachfrage.

Die neue Forensik in Lohr, in die der Freistaat insgesamt 20 Millionen Euro investierte, wurde 2007 fertiggestellt. Ausgelegt ist sie für 136 Patienten, tatsächlich untergebracht sind derzeit 160. Betreut werden sie von insgesamt 198 Beschäftigten. Davon sind 105 Pflegekräfte und zehn Ärzte. Auch die zweite unterfränkische Forensik ist überbelegt: Geplant für 59 Betten, werden in Werneck 86 Patienten von 71 Beschäftigten betreut. Wobei die Zahl der Pflegekräfte sich nicht nach der Bettenzahl orientiert, wie Mauritz klarstellt, sondern nach jener der Partienten. Der erste Spatenstich solle im Herbst den Beginn der Bauarbeiten für die Erweiterung der Forensik in Werneck symbolisieren.

Wegen Gefährlicher Körperverletzung im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebracht

Die Polizei aus Lohr am Main hat nach der ernueten Flucht von Eugen S. umgehend intensive Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und dabei auch Unterstützungskräfte einbezogen.

Durch die Veröffentlichung eines Lichtbildes und der Fahndung in der Öffentlichkeit erhofft sich Polizei nun auch Hinweise aus der Bevölkerung. Er kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,70 Meter groß

Schlanke Figur

Schmales Gesicht

Braune, bis über die Ohren reichende glatte Haare

Tätowierung am linken Oberarm (Herz)

Bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Pullover

Zeugen, die eine Person gesehen haben, bei der es sich um Eugen S. handeln könnte, oder die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können, werden gebeten, sich über den Notruf 110 zu melden.

Von Roland Pleier mit dpa/ak