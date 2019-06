Raubüberfall auf Bankfiliale in Unterfranken: Laut einer Erstmeldung der Polizei Unterfranken hat sich am Donnerstag, 27. Juni 2019, gegen 12 Uhr ein Überfall auf eine Bank in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) ereignet. Hier finden Sie weitere Blaulicht-Meldungen.

Der Täter war beim Überfall auf die Filiale in der Oberen Brückenstraße 3 wohl mit einer Pistole bewaffnet und ist Richtung Main geflohen.

Überfall auf Bank in Lohr: So soll der Täter ausgesehen haben

männlich

bekleidet mit schwarzer, kurzer Arbeitshose und

weinrotem oder orangenem T-Shirt sowie

braunen Lederschuhen.

Außerdem trug er eine Sonnenbrille

und ein Skituch vor dem Gesicht.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt.

Die Polizei Unterfranken, Tel. 0931/4571010, warnt: Der Täter könnte bewaffnet sein. Aktuell läuft eine Großfahndung.