Nach dem Raubüberfall auf eine Bankfiliale in Lohr am Main (Kreis Main-Spessart) sucht die Polizei Zeugen: Laut Polizei Unterfranken hat sich am Donnerstag, 27. Juni 2019, gegen 12 Uhr ein Überfall auf eine Bank in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) ereignet.Hier finden Sie weitere Blaulicht-Meldungen.

Am Donnerstagmittag hat ein Unbekannter eine Bankfiliale überfallen und hat mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung des Mains. Die Würzburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bereits übernommen und hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Banküberfall: Täter bedroht Angestellte mit Schusswaffe

Dem derzeitigen Sachstand nach betrat der Täter gegen 12 Uhr die Bankfiliale in der Oberen Brückenstraße. Zu diesem Zeitpunkt hatte er sich mit einer Sonnenbrille und einem Skituch maskiert und bedrohte die Angestellten mit einer Schusswaffe. Unter Vorhalt der Waffe forderte er die Aushändigung des Bargeldes und flüchtete nach der Übergabe des Geldes in Richtung Main. Das Geld hatte er dem derzeitigen Sachstand nach in einer Stofftasche der Firma "Penny" verstaut.

Polizei leitet Großfahndung ein

Eine sofort von der Lohrer Polizei eingeleitete Großfahndung, in der benachbarte Dienststellen, wie auch ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, führte bislang nicht zur Ergreifung des Täters. Ob er für seine Flucht ein Fahrzeug genutzt hat, ist unklar. Die Kripo Würzburg hofft nun darauf, dass Passanten möglicherweise etwas beobachtet haben könnten.

Täterbeschreibung der Polizei

circa 30 Jahre alt

schwarze, kurze Arbeitshose

hellrotes T-Shirt mit weißer Aufschrift, trug ein schwarzes Basecap mit weißem Schild

braune Lederschuhe

maskiert mit einer Sonnenbrille und einem Skituch

Die im Schalterraum anwesenden Angestellten blieben bei dem Überfall unverletzt.

Personen, denen eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug zur Tatzeit aufgefallen ist oder die Hinweise geben können, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/457-1732 mit der Kripo Würzburg in Verbindung zu setzen.