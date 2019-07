Kurioser Feuerwehreinsatz in Lohr am Main: Iltis steckt mit dem Kopf in Gullydeckel fest

Sicher kein alltäglicher Anblick, der sich den Einsatzkräften der Feuerwehr Lohr am Main am Mittwoch geboten hat. In der Straße "Am Rechtenbach" steckte ein Iltis mit seinem Kopf in einem Gullydeckel fest. Rund eineinhalb Stunden waren die Floriansjünger im Einsatz, wie die Feuerwehr Lohr in ihrem Einsatzbericht mitteilt.

Gegen 6.16 Uhr am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr telefonisch über das Tier im Gully informiert. Die Feuerwehrleute hoben beim Eintreffen den Gullydeckel aus der Straße, woraufhin "sich der Iltis sehr aggressiv zeigte". Um das Tier aus dem Loch zu befreien, benetzten die Einsatzkräfte Kopf und Hals des Tieres mit Speiseöl. Allerdings wehrte sich der Iltis massiv und konnte nicht befreit werden, wie die Feuerwehr berichtet.

Künstlicher Geburtsschleim hilft beim Befreien des Tieres

Schließlich sicherten die Einsatzkräfte den Kanalschacht und brachten den Deckel samt Iltis zu einem Tierarzt. Dieser narkotisierte den Iltis und schaffte es mit Hilfe von künstlichem Geburtsschleim den Kopf aus dem Loch zu befreien.

Vor wenigen Tagen sorgte ein ähnlicher Einsatz für Aufsehen. Ein Eichhörnchen steckte ebenfalls mit dem Kopf im Gullydeckel fest und musste samt Deckel zu einem Tierarzt gebracht werden. Ein Foto der Feuerwehr hat das Ganze für die Nachwelt festgehalten. Und auch das Bild einer Ratte, die auf gleiche Weise in einem Gullydeckel feststeckte, sorgte für eine Schlagzeile.