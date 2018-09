Im Lkw: 13 Kilometer in die falsche Richtung - betrunkener Geisterfahrer auf der A3 unterwegs

Falschfahrt auf der A 3 zum Glück ohne gravierende Folgen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag ging eine 13 Kilometer lange Geisterfahrt eines Lkw zum Glück glimpflich aus. Der 38-jährige Fahrer fuhr nach Ermittlungen der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried offensichtlich an der Anschlussstelle Wertheim in falscher Fahrtrichtung auf die Autobahn auf. In Fahrtrichtung Nürnberg fuhr er mit seinen 7,5-Tonnen-Lkw falsch in Richtung Frankfurt.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten sich über Notruf bei der Polizei. Beim Verlassen der Autobahn konnte der Lkw an der Anschlussstelle Marktheidenfeld zusammen mit einer Streife der Polizeiinspektion Marktheidenfeld gestellt werden.

Lkw-Geisterfahrer auf der A3: Alkoholüberprüfung ergibt Wert von 1,6 Promille

Nach der Kontrolle stand ein Grund der Orientierungslosigkeit fest: Die Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Lkw wurde ordnungsgemäß geparkt - der Fahrer durfte die Beamten zur Verkehrspolizei nach Dettelbach begleiten. Während der Sachbearbeitung meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei als Zeuge, der nur durch eine schnelle Ausweichreaktion einen schweren Unfall vermeiden konnte.

Weitere Zeugen können sich bei der Polizei melden

Nach Blutentnahme und Ausnüchterung wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Sicherheitsleistung im unteren einstelligen Tausender Euro-Bereich fällig. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten.Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei im Mainfrankenpark unter der Telefonnummer 09302 / 9100 zu melden.