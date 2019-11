Im unterfränkischen Zellingen (Kreis Main-Spessart) hat am Mittwochabend (28. November 2019) ein aufmerksamer Passant den Notruf der Polizei gewählt. Der Mann hatte eine enorme Rauchentwicklung im Ortsteil Retzbach beobachtet. Insgesamt 1000 Heuballen standen dort auf einem landwirtschaftlichen Gelände in Flammen. Wie ein Sprecher der Polizei zu inFranken.de sagte, seien insgesamt 92 Feuerwehrkräfte gegen 20.30 Uhr in die Thüngener Straße geeilt, um die Flammen zu bekämpfen.

Großbrand in Zellingen: Heuballen brennen nieder

Angaben des betroffenen Landwirts zufolge, brannten die Heuballen nieder. Es entstand ein Schaden im "mittleren fünfstelligen Bereich". Der Großbrand breitete sich rasch auf dem Gelände aus, so dass die Feuerwehr Probleme hatte, das Feuer in den Griff zu bekommen. Die Einsatzkräfte sind voraussichtlich bis Donnerstagnachmittag mit den Löscharbeiten in Zellingen beschäftigt.