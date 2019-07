Update: Frau wohl auf - Polizei findet 64-Jährige

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Fahndung, vermeldete die Polizei, dass die Frau gefunden werden konnte. Beamte fanden sie im hessischen Fulda. Sie ist wohl auf.

Erstmeldung: Frau aus Unterfranken vermisst

Frau aus Unterfranken wurde vermisst

Frau kehrte nicht wieder aus Hessen zurück

Polizei fahndete nach ihr und konnte sie finden

Frau aus Gräfendorf vermisst:

Frau vermisst: Sie braucht ihre Medikamente

Im unterfränkischen Gräfendorf (Kreis Main-Spessart) wird eine 64-jährige Frau vermisst. Von ihr fehlt seit Donnerstag (18. Juli 2019) jegliche Spur. Informationen der Polizei nach, fuhr sie am Mittwochmorgen mit dem Auto ins hessische Fulda. Sie wollte wohl am Donnerstag gegen 10 Uhr wieder nach Franken zurückfahren - Zuhause kam sie jedoch nie an.

Laut Polizei benötigt sie ihre Medikamente. Zudem kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Die Behörden haben folgende Beschreibung der 64-Jährigen veröffentlicht:

Sie ist circa 155 Zentimeter groß

Sie hat eine korpulente Statur

Die 64-Jährige hat weiße, schulterlange Haare

Sie trug zuletzt eine schwarze Stoffhose, eine schwarze Bluse mit weißem Muster und schwarte Lackschuhe

Sie trägt eine Brille

Sie ist mit einem silbernen Opel Astra nach Fulda gefahren. Das Kennzeichen lautet "MSP-HR54"

09351/9741-0

Video: Wie läuft eine Vermisstensuche ab?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenhinweise werden unterentgegen genommen.