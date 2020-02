In Unterfranken wurden Giftköder entdeckt: Auf einer unter Hundebesitzern beliebten Gassistrecke in Obersinn (Kreis Main-Spessart) wurden diese gefunden. Die Polizei warnt via Twitter: "Achtung, Giftköder aufgefunden".

Dabei handelte es sich um Fleischbrocken, die Stahlkrallen beinhalteten. Das bestätigte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk. Zudem seien darin blaue Kügelchen enthalten gewesen, "bei denen es sich vermutlich um irgendeine Art von Gift" gehandelt habe.

Die Behörden ermitteln nun in diesem Fall.

