In Gemünden am Main haben Unbekannte vermutlich in der Nacht von Montag (08.04.2019) auf Dienstag auf einer Wiese am Einlauf des Sindersbach-Badesees ein zwei Meter hohes Holzkreuz errichtet. Wie die Polizei berichtet, lagen daneben lagen auch Kondome und Gleitgel. Auf einem Baum am See-Auslauf hing ebenfalls ein Domina-Stiefel.

