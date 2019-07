Gemünden am Main vor 2 Stunden

Rettungseinsatz

Tierische Rettungsaktion: Polizei rettet junges Lamm in Unterfranken vor Erstickungstod

In Gemünden am Main hat sich am Mittwochabend eine herzerwärmende Rettungsaktion ereignet. Die Polizei rückte aus um eine Schafsherde einzufangen und rettete einem jungen Lamm dabei das Leben.