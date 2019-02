Frammersbach vor 2 Stunden

Kurioses

Navi lotst Lkw in Wohngebiet in Unterfranken - Feuerwehr muss ihn befreien

Zu viel Vertrauen in sein Navi hatte ein Lkw-Fahrer in Unterfranken. Er landete in einem engen Wohngebiet in Frammersbach im Main-Spessart.