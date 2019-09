Dreist: Mann kauft halbe Tonne Kartoffeln in Supermarkt - und verkauft sie als Biokartoffeln weiter

Von wegen "Kartoffeln vom Bauer": Weil er günstige Kartoffeln aus dem Supermarkt als hochwertige Bio-Kartoffeln weiterverkauft hat, ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Unterfranken.

In seiner Garage entdeckten Beamte eine halbe Tonne der Knollen, die er säckeweise in einem Supermarkt eingekauft hatte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Garage in Steinfeld (Landkreis Main-Spessart) füllte er die Kartoffeln in neutrale Säcke um.

Um sein Geschäft anzukurbeln, gab der Betrüger den Angaben nach auch noch Annoncen in örtlichen Druckmedien auf.

Schon rund 100 Kilogramm Kartoffeln verkauft

Noch an Ort und Stelle gab er den Betrug zu und zeigte Reue, teilte die Polizei weiter mit. Zudem erklärte er den Beamten, dass er insgesamt rund 600 Kilogramm Kartoffeln günstig gekauft hatte, also schon rund 100 Kilogramm teurer weiterverkaufte.