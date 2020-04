Coronavirus im Raum Main-Spessart: Infiziertenzahl erneut gestiegen, Zulassungsstellen eingeschränkt geöffnet

So wie in ganz Deutschland steigt die Zahl der Infizierten mit dem gefährlichen Lungenvirus SARS-CoV-2 auch in der Region Main-Spessart. Den aktuellen Stand der COVID-19-Fälle finden Sie in unserer interaktiven Karte - inklusive dem letzten Stand der Aktualisierung.

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen kann es vorkommen, dass die Zahlen nicht immer aktuell sind. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier. Aufgrund der unterschiedlichen Zählweise der Landratsämter, Landesämter und des Robert-Koch-Instituts kann es unterschiedliche Fallzahlen geben. Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 20.04.2020, 14.40 Uhr: Jetzt 143 Infizierte - Zulassungsstellen ab Dienstag eingeschränkt offen

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 143 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 20. April, 9 Uhr). Dies teilt das Landratsamt mit. Davon befinden sich 13 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. Genesen sind 102 Personen. 80 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Das Landratsamt weist darauf hin, dass ab Dienstag, 21. April die Zulassungsstellen im Landkreis für den Besucherverkehr mit nachfolgenden Einschränkungen geöffnet sind. Weil es weiterhin absolut notwendig ist, die Hygienevorgaben zu beachten und eine Anhäufung von Personen auf kleinem Raum zu vermeiden, sind Zulassungen ausschließlich über vorherige telefonische Terminvereinbarung möglich. Gleichzeitig werden die Besucher dringend gebeten, Gesichtsmasken zu tragen. Die Sachbearbeitung selbst erfolgt nach einer strikten Trennung zwischen:

Gewerbetreibenden

Kfz-Handel

privaten Zulassungsangelegenheiten



In der Zulassungsstelle Marktheidenfeld werden alle Zulassungsangelegenheiten von Privatpersonen und Gewerbetreibenden (nicht Kfz-Handel) bearbeitet. Termine sind verbindlich unter Tel.: 0 93 53 / 793 – 31 00, -31 02, -31 03 zu vereinbaren.

In der Zulassungsstelle Lohr werden alle Zulassungsangelegenheiten von Privatpersonen und Gewerbetreibenden (nicht Kfz-Handel) bearbeitet. Termine sind verbindlich unter Tel.: 0 93 53 / 793 – 21 00, -21 01, -21 03 abzusprechen.

In der Zulassungsstelle Karlstadt werden zunächst ausschließlich Zulassungsvorgänge von Firmen des Kfz-Handels bearbeitet. Die Firmen können diese Vorgänge zwischen 7.30 und 8.30 Uhr an der Information des Landratsamtes abgeben und werden telefonisch über den Zeitpunkt zur Abholung unterrichtet. Selbstverständlich werden nach einer Anlaufphase auch in Karlstadt wieder Zulassungen von Privatpersonen und Gewerbetreibenden ermöglicht werden.

Am 17. April wurde die Bearbeitung von postalisch eingesandten Zulassungsvorgängen beendet. Eine Bearbeitung erfolgt ab sofort nur noch nach Vorsprache und Terminierung (Trennung Kfz-Handel und Privat, siehe oben).

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass angesichts der Verordnung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-Pandemie vom 24. März und dem Gebot, alle unnötigen Fahrten zu unterlassen, bei den Terminvereinbarungen eine Priorisierung vorgenommen werden muss. Die Zulassung von Motorrädern und Wohnmobilen kann deshalb nur in Ausnahmefällen erfolgen.

Die Sachbearbeitung von Angelegenheiten des Fahrerlaubniswesens erfolgt zunächst weiterhin ausschließlich postalisch. Auskünfte hierzu erteilen die Führerscheinstellen in Karlstadt, Lohr und Marktheidenfeld unter Tel.: Lohr 0 93 53 / 793 -21 02, Tel.: Marktheidenfeld 0 93 53 / 793 -31 05, Tel.: Karlstadt 0 93 53 / 793 - 14 39, -14 40, -14 70.

Update vom 18.04.2020, 12.15 Uhr: Erneut positiver Corona-Test im Kreis Main-Spessart

Auch am Sonntag informiert das Landratsamt Main-Spessart über die Corona-Enticklungen in seinem Zuständigkeitsbereich. Mit Stand 9 Uhr an diesem 19. April 2020 wurden 140 Personen positiv getestet. Das ist eine neue Infektion in den letzten 24 Stunden.

Auch die Zahl der Patienten, die sich zur Zeit in stationärer Behandlung befinden, ist leicht gestiegen, Waren es gestern noch zehn Menschen, befinden sich jetzt zwölf Infizierte im Krankenhaus - zwei davon liegen noch immer auf der Intensivstation.

Update vom 18.04.2020, 09.15 Uhr: Jetzt 139 Covid-19-Fälle in der Region

Von offizieller Stelle heißt es am Samstag (18. April 2020), dass zur Zeit 139 Menschen im Landkreis Main-Spessart mit dem Coronavirus infziert sind. Zehn Patieten befinden sich aktuell in stationärer Behandlung, zwei davon liegen auf der Intensivstation.

Update vom 15.04.2020, 11.55 Uhr: Derzeit 133 Covid-19-Fälle in der Region

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 133 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 15. April, 9 Uhr), davon befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 169 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne. Dies teilte das Landratsamt am Mittwochvormittag (15.04.2020) mit.

Laut Landratsamt hat die Knauf Gips KG aus Iphofen eine große Anzahl FFP-2-Masken für die Verteilung an niedergelassene Ärzte im Raum Main-Spessart kostenlos zur Verfügung gestellt. „Damit ist für die kommenden vier Wochen bereits die Hälfte des Bedarfs der Ärzteschaft in unserem Landkreis gedeckt.“, freut sich der Versorgungsarzt des Landkreises, Dr. Edgar Dettmann, der für die Verteilung von Schutzmaterial an die niedergelassenen Ärzte zuständig ist.

Update vom 12.04.2020, 14.00 Uhr: Weiterhin 124 Infizierte im Landkreis

Das Landratsamt Main-Spessart meldet am Sonntag (12.04.2020) keine weitere Neuinfektionen im Landkreis. Demnach gibt es aktuell 124 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 12.04.2020, 8 Uhr). Davon befinden sich neun in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, drei von ihnen auf der Intensivstation. 212 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Das Amt weißt darauf hin, dass das Bürgertelefon wieder ab Dienstag, 14. April, von 8 bis 16 Uhr (werktags) bzw. vom 9 bis 12 Uhr (samstags und sonntag) erreichbar ist: 09353 793 14 90.

Update vom 11.04.2020, 16.26 Uhr: Dritter Todesfall im Landkreis - Pflegekraft positiv auf Coronavirus getestet

Im Landkreis Main-Spessart ist mit dem insgesamt dritten ein weiterer Todesfall zu beklagen. Es handelt sich um eine Person über 70 ohne Vorerkrankung, die stationär im Klinikum Main-Spessart behandelt wurde. Dies teilte das Landratsamt Main-Spessart am Samstagnachmittag (11.04.2020) mit.

Demnach gibt es aktuell 124 auf Covid-19 positiv getestete Menschen im Kreis. (Stand: 11.04.2020, 15 Uhr). Davon befinden sich acht Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 212 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Eine Pflegekraft der Otto- und Anna-Heroldstiftung in Karlstadt wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Sie war ausschließlich in einem Wohnbereich der Einrichtung tätig und befindet sich bei mildem Krankheitsverlauf nun in häuslicher Quarantäne, berichtete das Landratsamt.

Darüber hinaus wurden bei einer Bewohnerin der Stiftung Symptome festgestellt. Die betroffene Frau wurde isoliert und auf das Virus getestet. Das Ergebnis liegt aktuell noch nicht vor. Der betreffende Wohnbereich wurde vorsorglich abgeriegelt. Die Angehörigen aller Bewohner des Pflegeheimes wurden unverzüglich von der Heimleitung benachrichtigt.

Update vom 11.04.2020, 10.00 Uhr: Erneuter Anstieg der Corona-Infektionen

Am Ostersamstag gibt es im Kreis Main-Spessart fünf neue Corona-Infizierte. Damit steigt die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 121 (Stand 11.04.2020). Das Landratsamt teilt mit, dass mittlerweile 230 Personen unter häuslicher Quarantäne stehen.

Update vom 10.04.2020, 18.23 Uhr: Aktuell 116 Corona-Infizierte im Landkreis

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 116 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 10. April, 7 Uhr). Dies teilte das zuständige Landratsamt am Karfreitag (10.04.2020) mit. Davon befinden sich 13 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, drei davon auf der Intensivstation. 297 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Update vom 08.04.2020, 11.15 Uhr: Anzahl der Corona-Fälle leicht gestiegen

Laut zuständigem Landratsamt gibt es im Landkreis Main-Spessart aktuell 111 positiv auf Covid-19 getestete Menschen (Stand: 08.04.2020, 9 Uhr). Von diesen befinden sich demnach 13 in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 288 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Update vom 07.04.2020, 11.01 Uhr: Zahl der Infizierten steigt auf 110

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 110 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 7.April, 10 Uhr), teilte das Landratsamt am Dienstag mit. Davon befinden sich 13 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 240 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne.

Update vom 06.04.2020, 13.30 Uhr: 107 Infizierte im Kreis Main-Spessart

Wie das Landratsamt am Montag (6. April 2020) vermeldet, sind im Landkreis Main-Spessart derzeit 107 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. Davon befinden sich zehn Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, zwei davon auf der Intensivstation. 280 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Das Bürgertelefon des Landratsamtes ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr besetzt. Für Fragen rund um das Coronavirus können Sie zu den genannten Zeiten unter der Telefonnummer 09353–7931490 anrufen.

Update vom 05.04.2020, 09.41 Uhr: 100 Menschen sind infiziert

Die Zahl der Infizierten ist im Kreis Main-Spessart über Nacht um 12 gestiegen. Mittlerweile sind dort 100 Personen erkrankt. "Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 100 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 5.April, 9 Uhr), davon befinden sich 11 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, drei davon auf der Intensivstation. 289 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne", schreibt das Landratsamt.

Update vom 04.04.2020, 09.47 Uhr: Schon 88 Infizierte im Kreis

Das Landratsamt meldet am Morgen des 4. April 88 Infizierte im Kreis Main-Spessart. "Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 88 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 4.April, 8 Uhr), davon befinden sich 15 Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, eine davon auf der Intensivstation. 280 Personen sind derzeit in häuslicher Quarantäne."

Update vom 03.04.2020, 12.30 Uhr: Weiterer Anstieg der Infizierten

Wie das Landratsamt bekannt gibt, gibt es aktuell 82 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 03.04.2020, 10 Uhr), davon befinden sich vier Personen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, eine davon auf der Intensivstation. 283 Personen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne.

Update vom 02.04.2020, 14.55 Uhr: Zweiter Corona-Todesfall im Kreis Main-Spessart

Laut Angaben des zuständigen Landratsamtes gibt es im Kreis Main-Spessart einen zweiten Todesfall in Folge einer Coronavirus-Infektion.

Dabei handelt es sich um eine Person, im Alter zwischen 80 und 90 Jahren, die bereits Vorerkrankungen hatte. Ende März war bereits ein Mitte 50-Jähriger mit Vorerkrankungen an den Folgen des Virus gestorben.

Die aktuellen Zahlen aus der Region Main-Spessart: 74 Menschen sind derzeit infiziert. Fünf Betroffene sind in stationörer Behandlung im Klinikum Main-Spessart.

Update vom 01.04.2020, 13.55 Uhr: Weniger Infizierte, mehr in stationärer Behandlung

Laut Landratsamt ist die Zahl der positv auf Covid-19 gestesteten Menschen im Landkreis Maini-Spessart im Vergleich zum Vortrag von 69 auf 68 gesunken (Stand: 01.04.2020, 9 Uhr). Inzwischen befinden sich sieben Infizierte in stationärer Behandlung, einer davon auf der Intensivstation. Die Zahl der Menschen in Quarantäne stieg leicht auf 238.

Update vom 31.03.2020, 10.31 Uhr: 69 Infizierte im Kreis Main-Spessart

Wie das Landratsamt Main-Spessart am Dienstag (31. März 2020) mitteilt, gibt es im Landkreis inzwischen 69 mit dem Coronavirus Infizierte. Fünf Menschen befinden sich weiterhin in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart. Eine Person ist noch immer auf der Intensivstation. 235 Menschen sind in häuslicher Quarantäne. Das sind 97 Menschen weniger als am Tag zuvor.

Update vom 30.03.2020, 10.35 Uhr: Elf weitere Fälle im Landkreis

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Main-Spessart weiter aus. Im Vergleich zum Sonntag wurden elf weitere Fälle gemeldet. Das meldet das Landratsamt. Damit sind derzeit 67 positiv auf Covid-19 getestete Personen bekannt. Fünf Infizierte befinden sich im Klinikum Main-Spessart in stationärer Behandlung, einer davor auf der Intensivstation. In häuslicher Quarantäne sind 332 Menschen.

Update vom 29.03.2020, 10.20 Uhr: Fünf neue Fälle, jetzt 56 Corona-Infizierte im Landkreis

Im Landkreis Main-Spessart gibt es im Vergleich zum Samstag fünf Fälle mehr. Aktuell sind 56 positiv auf Covid-19 getestete Personen bekannt (Stand: 29.03.2020, 9.00 Uhr). Davon befinden sich fünf Menschen in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, eine davon liegt nach wie vor auf der Intensivstation. Erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch vom Landratsamt: Die Zahl der Menschen in häuslicher Quarantäne ist im Vergleich zum Samstag gesunken. Es befinden sich nunmehr 308 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Vortag waren es noch 361.

Update vom 28.03.2020, 10.15 Uhr: 51 bestätige Fälle im Kreis Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart gibt es laut neuesten Angaben vom Samstag (28.03.) aktuell 51 positiv auf Covid-19 getestete Personen. Davon befinden sich vier Infizierte in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, einer davon liegt auf der Intensivstation. 361 Personen befinden sich zudem in häuslicher Quarantäne. Das Landratsamt verwies nochmals auf das eingerichtete Bürgertelefon. Erreichbar ist es von Montag bis Freitag von 8 bs 16 Uhr, sowie samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 09353/7931490. Eine Liste von häufig gestellten Fragen würden zudem auf der Homepage des Landratsamtes beantwortet.

Update vom 27.03.2020, 15.35 Uhr: Coronavirus-Teststrecke wird in Betrieb aufgenommen

In den letzten Tagen wurde in Marktheidenfeld mit Hochdruck an dem Aufbau einer Teststrecke zur Abnahme von Proben für eine Testung auf das Corona-Virus gearbeitet. Dies geht aus einer Pressemitteulung des Landratsamts Main-Spessart vom Freitag (27.03.2020) hervor.

„Mein besonderer Dank“, so Landrat Thomas Schiebel, „geht an das THW, das mit großem Einsatz den Aufbau der Zelte für Verwaltung und Personal geleistet hat sowie an den Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, der uns bei dieser Aufgabe personell unterstützt“. Kommende Woche werden die ersten Personen vom Gesundheitsamt zur Testung einbestellt, die dann im Auto sitzend, auf den Erreger getetstet werden.

Der Landkreis will mit dieser Teststrecke die Kassenärztlichen Vereinigung Bayern unterstützen, nachdem diese den zunehmenden Bedarf an Probenentnahmen nicht mehr allein leisten kann.

Für einen geordneten Ablauf ist es von höchster Bedeutung, dass nur Personen, die vom Gesundheitsamt evaluiert wurden und telefonisch einen Termin zur Testung mitgeteilt bekommen haben, nach Marktheidenfeld kommen. „Bitte halten Sie sich unbedingt an diese Regelung“, appelliert Schiebel - auch an die Hausärzte. „Nur dann kann diese Teststrecke - wie es für uns alle wünschenswert und wichtig ist – ihre Arbeit leisten.“

Falls Hausärzte den Bedarf einer Testung bei ihren Patienten sehen, sollen weiterhin die Testmöglichkeiten der KVB in Anspruche genommen werden.

Update vom 27.03.2020, 12.15 Uhr: Aktuell 39 Corona-Fälle im Landkreis

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 39 positiv auf Covid-19 getestete Personen (Stand: 27.03.2020, 9 Uhr). Dies teilte das zuständige Landratsamt mit. Demnach befindet sich eine Person in stationärer Behandlung im Klinikum Main-Spessart, 322 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.



Das Bürgertelefon ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr besetzt - Telefon: 0 93 53 – 793 14 90. Die Liste der häufig gestellten Fragen finden Sie – wie auch weitere Informationen zum Coronavirus – täglich aktualisiert auf www.main-spessart.de.

Update vom 25.03.2020, 10.07 Uhr: Mann im Landkreis Main-Spessart stirbt nach Coronavirus-Infektion

Corona-Toter im Landkreis Main-Spessart: Ein Mann mit Vorerkrankung ist mit Mitte 50 gestorben. Der Mann, der aus dem Landkreis Main-Spessart stammt, war positiv auf Covid-19 getestet worden, erklärt das örtliche Landratsamt.

Aktuell gibt es 21 gemeldete Coronavirus-Infizierte im Landkreis Main-Spessart (Stand: 25.03.2020, 10 Uhr). 204 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Update vom 24.03.2020, 18.50 Uhr: Sechs weitere Corona-Fälle im Landkreis Main-Spessart

Im Landkreis Main-Spessart gibt es aktuell 21 positiv auf Covid-19 getestete Personen und damit sechs mehr als gestern. 203 Menschen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Dies teilte das Landratsamt Main-Spessart am Dienstagabend (24.03.2020) mit.

Update vom 24.03.2020, 13.33 Uhr: So verfahren wir mit Aktualisierungen

Aufgrund der hohen Dynamik der Infektionszahlen aktualisieren wir die Fallzahlen nicht mehr mehrmals am Tag. Daher kann es vorkommen, dass die letzten Zahlen von Angaben an anderer Stelle abweichen. Regelmäßig überprüfen wir die Zahl der Infizierten im Landkreis und vermelden sie dann hier in unserer Frankenkarte.

Die offizielle Zahl der Infizierten im Landkreis Main-Spessart liegt laut dem Landesamt für Gesundheit bei 14.

Sollte es besondere Entwicklungen geben wie etwa Maßnahmen, die speziell den Landkreis betreffen oder andere Informationen, die über das Vermelden von Fallzahlen hinausgehen, aktualisieren wir den Artikel.

Aktuelle Informationen zur Entwicklung des Coronavirus in Deutschland erfahren Sie in unserem Newsticker.

Update vom 24.03.2020, 16.29 Uhr: Bürger-Telefon eingerichtet

Seit vergangener Woche ist das Bürgertelefon im Landratsamt Main-Spessart unter der Telefonnummer 09353/793–14 90 für Fragen rund um das Corona-Virus zu erreichen. Seitdem gingen bereits knapp 2500 Telefonate ein. Die Telefone sind vom Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr geschaltet.

Update vom 20.03.2020, 15.45 Uhr: Landrat geht von hoher Dunkelziffer auf - Klinikum vorbereitet

Mit nur elf bestätigten Corona-Fällen und knapp 180 Personen in häuslicher Quarantäne ist die Lage im Landkreis Main-Spessart noch relativ ruhig. Doch ist, das stellte Landrat Thomas Schiebel in einem Pressegespräch klar, mit einem deutlichen Anstieg der Fallzahlen in den nächsten Tagen zu rechnen. Dies teilt das Landratsamt am Freitagnachmittag (20.03.2020) mit.

Demnach hätten viele Verdachtsfälle noch nicht beprobt werden können oder es stünden Testergebnisse noch aus. Daher sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, „Verhalten Sie sich so, als ob jede Person, der sie begegnen, potentiell positiv ist. Nur wenn jeder für sich alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen einhält, haben wir noch die Möglichkeit den Anstieg der Fallzahlen zu verlangsamen“, appellierte Landrat Schiebel an die Menschen.

Im Klinikum bereitet man sich intensiv auf eine große Anzahl von Corona-Patienten vor. Der normale Krankenhausbetrieb in Lohr am Main wurde auf 100 Betten beschränkt. Die restlichen 100 Betten werden für schwere Verläufe der Viruserkrankung vorgehalten. Sollte diese Bettenkapazität nicht ausreichen, stehen in Marktheidenfeld noch 80 Betten bereit.

Update vom 18.03.2020, 14.20 Uhr: Coronavirus im Kreis Main-Spessart

Einen Überblick über die Ausbreitung des Virus in Franken, Deutschland und der Welt finden Sie in unserem Ticker.

Die inFranken.de-Redaktion aktualisiert diesen Artikel nicht täglich. Sobald es Neuigkeiten zum Coronavirus gibt, erfahren Sie es hier oder im News-Ticker.

Update vom 17.03.2020, 17.55 Uhr: Sieben bestätigte Coronavirus-Fälle im Landkreis

Inzwischen gibt es im Landkreis Main-Spessart sieben positiv auf das Coronavirus getestete Menschen. Dies teilte das Landratsamt am späten Dienstagnachmittag (17.03.2020) mit.

Aufgrund der Allgemeinverfügung des Bayerischen Staatsministeriums werde der Betrieb sämtlicher Einrichtungen, die nicht notwendigen Verrichtungen des täglichen Lebens dienen, sondern der Freizeitgestaltung, untersagt. Auch der Gastronomiebetrieb werde deutlich eingeschränkt .

Betriebe, die sich nicht sicher sind, ob sie unter die genannte Allgemeinverfügung fallen, können sich per E-Mail unter ausnahmegenehmigung@lramsp.de an das Landratsamt Main-Spessart wenden. Es werde jedoch gebeten, von Anfragen zum Bearbeitungsstand der Anträge abzusehen. Die Antragsteller würden schnellstmöglich informiert, so das Landratsamt weiter.

Update vom 15.03.2020: Fünf Fälle im Landkreis Main-Spessart - Fragen zur Kinderbetreuung

Am Freitag informierte das Landratsamt im Kreis Main-Spessart über drei weitere Fälle. Damit steigt die Zahl bestätigter Erkrankung im Kreis auf fünf.

Derweil stellt sich für viele Menschen die Frage, wie ab Montag die Kinderbetreuung organisiert werden kann: Denn ab Montag, dem 16.03.2020 bleiben Schulen und Kitas fünf Wochen geschlossen.

Der Kreis will derweil die Betreuung von Kindern, deren Eltern systemrelevante Berufe ausüben (z.B. Medizinisches Personal oder Polizeibeamte), weiter gewährleisten. Dabei verweist das Landratsamt auf die Informationen der Staatsregierung.

Update vom 13.03.2020: Fünfter Fall im Landkreis Main-Spessart

Das Gesundheitsamt des Landkreises Main-Spessart bestätigt drei weitere positiv auf den Corona-Virus getestete Personen. Bei zwei der Personen handelt es sich um direkte Kontakte der beiden ersten Fälle. Bei allen handelt es sich um einen milden Verlauf. In allen Fällen ermittelt das Gesundheitsamt mögliche Infektionsquellen und Kontaktpersonen.

Damit sind für den Landkreis Main-Spessart zum jetzigen Stand fünf Fälle bestätigt.

Wichtige Informationen für alle Eltern

Für die nächsten fünf Wochen bis zum Ende der Osterferien einschließlich Freitag, den 17. April, sind alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auf Anordnung der Bayrischen Staatsregierung geschlossen, um die Ausbreitung des Corona- Virus einzudämmen. Die Betreuung muss von den Eltern eigenständig organisiert werden.

Für dringende Fragen von Eltern und Lehrkräften hat das Kultusministerium eine Hotline eingerichtet, die werktags von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr besetzt ist: Coronavirus-Telefon-Hotline des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus: 089 / 2186 - 2971.

Aktuelle Regelungen für Veranstaltungen

Das Bayer. Gesundheitsministerium hat per Allgemeinverfügung alle Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis einschließlich 19. April 2020 landesweit untersagt, und empfiehlt die Absage von Veranstaltungen ab 100 Teilnehmern. Dieser Empfehlung schließen wir uns zum Schutz unserer Bevölkerung an.

Spessartmuseum und Papiermuseum bleiben geöffnet

Das Spessartmuseum in Lohr und das Papiermuseum in Homburg bleiben geöffnet. Es finden jedoch keine Veranstaltungen statt.

ÖPNV nach Plan, Hallenbad in Karlstadt geschlossen

Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Main-Spessart fährt nach Fahrplan, das heißt auch die Busse, die überwiegend von Schülern genutzt werden, fahren zu den gewohnten Zeiten.

Das Hallenbad in Karlstadt bleibt ab Montag, 16. März, bis auf weiteres geschlossen.

Meldung vom 12.03.2020: Schule geschlossen

Für den Schüler der Fachoberschule (FOS) Marktheidenfeld, der als Risikofall für eine mögliche Corona-Infektion eingestuft wurde, liegt jetzt ein positiver Testbefund vor, berichtet das lokale Landratsamt am Donnerstag (12.03.2020). Daher dürfen Schüler der betroffenen Klasse, die bereits vorsorglich vom Unterricht befreit wurden, erst ab dem 23. März 2020 wieder die Schule besuchen.

Davor waren die Mitschüler bereits vorsorglich vom Unterricht befreit worden. Sie sollten weiterhin bis Ende nächster Woche alle unnötigen Kontakte vermeiden und die bekannten Hygieneregeln einhalten.

Über alle aktuellen Schulschließungen in Franken bleiben Sie in unserem Liveticker informiert.