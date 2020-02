Triefenstein vor 29 Minuten

Feuerwehreinsatz

Großbrand in Franken: Schreinerei fällt Flammen zum Opfer - Anwohner schwer verletzt

In Unterfranken hat sich am Wochenende ein Großbrand ereignet. Am frühen Sonntagmorgen brach in einer Schreinerei in Triefenstein Feuer aus. Das Gebäude wurde dabei komplett zerstört. Drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen schwer.