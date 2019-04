Bischbrunn vor 1 Stunde

Waldbrand

Waldbrand nahe der A3 in Unterfranken - Löscharbeiten unter schwierigen Bedingungen

Feuerwehreinsatz am Ostermontag in Unterfranken: Nahe der Autobahn 3 bei Bischbrunn ist am 22. April 2019 ein Waldbrand ausgebrochen. Rund 50 Feuerwehrleute waren vor Ort, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen.