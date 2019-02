Zwischenstand beim Volksbegehren lässt hoffen

Seit über einer Woche können sich die Bürger beim Volksbegehren "Artenvielfalt und Bayerns Schönheit - Rettet die Bienen" für den Schutz der Artenvielfalt der Insekten einsetzen.

Ziel des Volksbegehren ist es das Artensterben abzubremsen. Die Initiative dafür ging von der ÖDP aus. Mit dem Volksbegehren will die ÖDP in die Gesetzgebung eingreifen. Der Ausbau der Ökolandwirtschaft soll verbindlich werden. Außerdem soll ein Biotopverbund in Bayern entstehen, der für den Erhalt der Artenvielfalt unverzichtbar sei, wie die ÖDP begründet.

Das Volksbegehren läuft seit dem 31. Januar 14 Tage lang. Zehn Prozent der bayerischen Wahlbevölkerung müssen sich eintragen, damit das Begehren Erfolg hat.

Nach knapp einer Woche zieht Thomas Müller, ÖDP-Kreis- und Bezirksvorsitzender und Sprecher des Aktionsbündnisses eine Bilanz: "Im Moment sind wir sehr zufrieden mit dem Halbzeit-Ergebnis. Es dürften die besten Zahlen bei einem Volksbegehren zu diesem Zeitpunkt sein. Wir wünschen uns ein ähnlich gutes Ergebnis wie beim Nichtraucherschutz. Da waren es am Ende 14,2 Prozent der Wähler."

Im Landkreis Lichtenfels ist Altenkunstadt aktuell der Spitzenreiter. Hier haben sich nach einer Woche 9,8 Prozent der Wähler eingetragen. In Burgkunstadt 9,3 Prozent, in Bad Staffelstein 9 Prozent, in Lichtenfels 8,4 Prozent und in Weismain 7,3 Prozent.

Die Zehn-Prozent-Marke hat hier im Landkreis noch keiner erreicht. In den umliegenden Landkreisen sieht das schon anders aus. Harsdorf (Landkreis Kulmbach) hat bereits 11,1 Prozent. Auch Mitwitz und Weißenbrunn (beide Landkreis Kronach) haben mit 12,3 Prozent und 10 Prozent das Ziel erreicht. Memmelsdorf und Zapfendorf (beide Landkreis Bamberg) haben 11 Prozent und 11,4 Prozent.

"Trotz der schon guten Ergebnisse fordern wir weiterhin alle Bürger auf in die Rathäuser zu gehen und zu unterschreiben", sagt Thomas Müller.

"Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass die Staatsregierung nun endlich auf diesem Gebiet aktiv werden will. Ob es zu einem Gegenentwurf oder einer Konsenslösung kommen wird, ist noch offen. Aber jede Stimme mehr für das Volksbegehren stärkt das Gewicht unserer Vorschläge und Argumente", sagt Thomas Müller. Bis 13. Februar können alle Bürger noch in ihre Rathäuser gehen und unterschreiben. Wer sich eintragen möchte, muss seinen Personalausweis oder Reisepass dabei haben, so wie bei einer richtigen Wahl. Jeder darf sich nur einmal eintragen.

Auch am Wochenende kann man in manchen Rathäusern zur Abstimmung kommen. In Lichtenfels, Bad Staffelstein, Redwitz und Michelau kann man zusätzlich am Samstag abstimmen, in Burgkunstadt und Marktzeuln am Sonntag.