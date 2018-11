Zweite Hausbesichtigung der Kröckel Bau in Frohnlach

Das Sonnefelder Traditionsunternehmen steht seit vielen Jahrzehnten für hervorragende Qualität und solide Handwerksarbeit am Bau. Zahlreiche Bauherren haben sich bewusst bei der Erfüllung ihres Traumes von den eigenen vier Wänden für die Kröckel Bau entschieden, denn die inhabergeführte Firma zeichnet sich durch viele Vorteile aus, die Kunden schätzen. Die Kröckel Bau bietet alles aus einer Hand und verfügt allein im Bereich des schlüsselfertigen Bauens über eine mehr als 20-jährige Erfahrung. Jedes Bauvorhaben ist für das Team der Kröckel Bau immer wieder eine neue und gern angenommene Herausforderung. Gleich ist jedoch für die Bauexperten die Begeisterung für ihre Arbeit. Mit seinem Team werden die Eigenheime in solider Massivbauweise errichtet und dafür Qualitätsmaterialien verwendet. "Der Bau eines Hauses ist eine langfristige Investition in die Zukunft", betont Klaus Kröckel. Deshalb wird nichts dem Zufall überlassen. Die persönliche Betreuung nimmt deshalb eine zentrale Rolle ein und erstreckt sich über die gesamte Phase des jeweiligen Bauvorhabens.

Moderner Neubau in Frohnlach

Für die Bauherren in Frohnlach entsteht derzeit ein moderner Neubau, der keine Wünsche offen lässt. Im Erdgeschoss bildet das große Wohn-/Esszimmer das Herzstück. Dort sorgt ein moderner Kaminofen mit dreiseitiger Glasfront und sichtbarer Flamme für wohlige Wärme und Atmosphäre am Abend oder in der dunklen Jahreszeit. Die Küche, mit angrenzender Speisekammer, ist durch eine doppelte Schiebetür vom Wohn-/Essbereich getrennt. Je nach Bedarf kann so die Größe der Räume variiert werden. Im Erdgeschoss befindet sich außerdem ein Arbeitszimmer. Dieses ist lichtdurchflutetet, sodass dort viel natürliches Licht vorhanden ist.

Das Obergeschoss beherbergt zwei großzügige Kinderzimmer sowie ein Schlafzimmer mit angegliederter Ankleide. Die große Badewanne und eine Duschtasse unterstreichen die Wohlfühlstimmung im Badezimmer. Ein zusätzlicher Hauswirtschaftsraum sorgt auch auf der oberen Etage für kurze Arbeitswege zwischen Waschmaschine und Kleiderschränken. Durch eine Einschubtreppe kann der Spitzbodenbereich für zusätzlichen Stauraum genutzt werden. Der großzügige Holzbalkon an der Ostseite unterstreicht einerseits die attraktive Außenansicht und dient andererseits als Überdachung des Hauseingangs im Erdgeschoss. Beheizt wird der Neubau durch eine Gasbrennwert-Therme und einer Fußbodenheizung, die über eine Solaranlage für behagliche Wärme sorgt. ake