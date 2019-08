Zwei Unfälle kurz hintereinander

Am Freitagabend haben sich im Landkreis gleich zwei schwere Unfälle mit Freizeitsportlern ereignet. Im Kleinziegenfelder Tal stürzte eine Kletterin ab, bei Kloster Banz landete ein Gleitschirmflieger in einer Obstbauplantage. Die Bilanz: zwei Schwerverletzte und viel Arbeit für die Bergwacht.

Gegen 16 Uhr wurde die Bergwacht in das Kleinziegenfelder Tal bei Weismain zur "Roten Wand", einem beliebten Kletterfelsen, gerufen. Die erste Meldung berichtete von einer abgestürzten Kletterin. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte zeigte sich, dass die 30-jährige Frau aus einer großen Höhe abgestürzt war und mehrere Knochenbrüche erlitten hatte. "Absturzhöhe vermutlich zehn Meter, aufgrund der eingehängten Zwischensicherungen", erklärte Hans-Peter Lautner, Einsatzleiter bei der Bergwacht Kulmbach-Obermain.

Eine Frau war mit weiteren Kletterern an dem in Insiderkreisen genannten Klettersteig "In Liebe für Gundi" mit dem Schwierigkeitsgrad 7 unterwegs gewesen, als sie vermutlich beim "Umleinen" einen Fehler machte und in die Tiefe stürzte.

Die schwer verletzte Frau musste schnell und schonend gerettet werden. Dazu wurde extra ein Rettungshubschrauber aus Nürnberg alarmiert. "Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde über die Leitstelle Coburg auch deshalb ein Rettungshubschrauber aus Nürnberg alarmiert, weil er eine Seilwinde an Bord hat, um Bergungen mit der Seilwinde durchzuführen", erklärte Lautner. Die Frau wird schließlich mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Für den Einsatz musste die Staatsstraße für rund zwei Stunden gesperrt werden. Rettungsdienst und Feuerwehren der umliegenden Dörfer sowie der Stadt Weismain unterstützen bei Verkehrs- und Rettungsmaßnahmen. Für die Bergwacht folgte eine Nachbesprechung, doch schon wenige Minuten später kam der nächste Einsatz.

"Während der Nachbesprechung habe ich die Info von der Leitstelle Coburg bekommen, dass ein Gleitschirmflieger in der Nähe von Banz verunglückt sei", berichtet der Bergwacht- Einsatzleiter. Sofort eilten die Rettungskräfte zur Startwiese, nördlich von Kloster Banz. Ein Gleitschirmflieger aus dem Landkreis war wegen fehlender Thermik aus über fünf Meter Höhe in eine Obstbaumplantage abgestürzt. Er prallte mit dem Kopf auf die Wiese. Sein Helm verhinderte schlimmere Verletzungen

Er wurde mit dem Verdacht auf eine Wirbelsäulenfraktur und Schädelhirntrauma ins Krankenhaus geflogen. Ein Rettungshubschrauber, der sich auf dem Rückflug befand, konnte schnell zur Absturzstelle fliegen und den 49-jährigen Mann abtransportieren.red