Zukunftsperspektiven am Gymnasium Burgkunstadt ausgelotet

Schulleiter Thomas Meier stellte seine einführenden Worte unter das Motto "Eine neue Schule für mein Kind". Er zeigte dabei auf, welche Möglichkeiten und Wege sich mit dem Beginn der Schulzeit an einem Gymnasium für die Mädchen und Jungen eröffnen, bis sie letztlich mit dem Abschluss der 13. Klasse die allgemeine Hochschulreife erlangt haben. Dabei kümmern sich die Schulleitung und Lehrkräfte des Gymnasiums Burgkunstadt, das auch Umweltschule ist, um die Wissensvermittlung, bei der ab den 9. Klassen zusätzlich noch die neue Medien einen besonderen Stellenwert einnehmen.

Doch nicht nur die Bildung insgesamt, sondern auch weitere Themenbereiche wie Theater, Musik und ein breites Sportangebot tragen zur Gemeinschaft bei. Und neben dem Fremdsprachenangebot mit Englisch, Französisch, Latein und Spanisch können sogar Russisch, Yoga und Robotik angeboten werden. Toleranz gegenüber allen Mitschülern ist in der "Schule ohne Rassismus" ebenfalls ein zentrales Thema.

Hilfe bei Bewerbungen

Wenn die Gymnasiasten dann ihrem Ziel näherkommen und vor der Entscheidung stehen, ob sie sich nach dem Abitur für ein Studium, ein duales Studium, oder gleich den Einstieg in das Berufsleben entscheiden, haben sie ebenfalls die Lehrkräfte an ihrer Seite, die sie im Bewerbertraining unterstützen und frühzeitig mit den unterschiedlichsten Unternehmen - hier sind die bestehenden Patenschaften ein wichtiger Punkt - Kontakte knüpfen. Außerdem ist am naturwissenschaftlich-technologischen und sprachlichen Gymnasium von Burgkunstadt nach der 9. Jahrgangsstufe der erfolgreiche Abschluss der Mittelschule und damit schon der Eintritt in eine berufliche Ausbildung, beziehungsweise nach der 10. Jahrgangsstufe der mittlere Schulabschluss als Voraussetzung für einen Wechsel an eine Fachoberschule, möglich.

Zusammenfassend sagte Schulleiter Meier, dass niemand bei einem Einstieg in das Gymnasium Angst davor zu haben brauche, er müsse sich ständig an seiner Leistungsgrenze bewegen. Dabei sollten alle auch die Angebote der Tutoren, die Lotsensysteme, die Netzwerke sowie die unterschiedlichen Intensivierungen und die Begabtenförderung ganz einfach annehmen, denn die gesamte Schulfamilie empfinde es als ein wichtiges Anliegen, Tipps und Hilfestellungen zu geben. Andererseits würden auch Begriffe wie Zusammenhalt, Kooperationsfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein großgeschrieben. Denn gerade in diesem Alter nehme die Persönlichkeitsentwicklung bei allen Kindern einen besonderen Stellenwert ein.

Offene Ganztagsschule

Zugleich bestehe eine offene Ganztagsschule, die die Kinder beim Lernen unterstütze und vor allem die berufstätigen Eltern etwas entlasten wolle. Ein Mittagessen werde dabei ebenfalls in der Mensa angeboten.

Vorführungen der Gymnasiasten

Zwischenzeitlich hatten sich die vielen interessierten Kinder in unterschiedlichen Gruppen auf den "Schnupperlauf" begeben und ließen sich, begleitet von den Lehrkräften, durch alle Klassenräume führen. Freundlich wurden sich von den Gymnasiasten empfangen, die viel zu bieten hatten. Neben den sprachlichen Bereichen waren es vor allem die Fächer Biologie, Chemie und Physik mit einer Vielzahl von praktischen Vorführungen, die Interesse fanden. Vor allem wenn die kleinen "Lehrkräfte" mitunter sogar mit einem weißen Mantel und Reagenzgläsern experimentierten, war dies ganz nach dem Geschmack der vielleicht künftigen Mitschüler.

Anmeldewoche

Für den Übertritt an das Gymnasium Burgkunstadt findet vom 6. bis 10. Mai die Anmeldewoche statt. Für alle Schüler mit einem Notendurchschnitt von 2,33 und schlechter besteht die Möglichkeit, vom 14. bis 16. Mai am Probe-Unterricht teilzunehmen.