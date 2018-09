Zeichen der Trauer an der Unfallstelle bleiben

Der Gehsteig ist schmal an dieser Stelle in der Neuenseer Straße. Hier kam vergangenen Donnerstag ein Kind zu Tode. Das berührt viele Menschen im Ort. Schon am Abend waren erste Blumen, kleine Plüschtiere und Kerzen aufgestellt. Die Zeichen der Trauer und Erinnerung wurden mehr, ein Bild des achtjährigen Jungen kam hinzu. Seit dem Wochenende mahnt ein Warnschild Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht. Zur Absicherung wurden vom Bauhof der Gemeinde orange-weiße Pylonen aufgestellt. Am gestrigen Montag machten sich Polizeichef Erich Günther mit Hauptkommissar Jürgen Hagel ein Bild vor Ort, nachdem sie Hinweise erreicht hatten, die Situation könne möglicherweise eine Gefahr darstellen. Gemeinsam mit dem zuständigen Sachgebietsleiter Verkehr vom Landratsamt Lichtenfels, Harald Weis, kamen sie überein, alles so zu belassen, wie es momentan ist - "aus Pietätsgründen", wie Erich Günther erklärt. Ein zusätzlicher Warnkegel wurde aufgestellt, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Schild, das auf eine Fahrbahnverengung hinweist. "Das ist ein gewisser Kompromiss, eine temporäre Maßnahme", sagt der Polizeichef. Aufgrund des Fahrbahnverlaufs könne dort ohnehin nicht schnell gefahren werden. Da der Gehweg ein Stück weiter zur Kurve hin endet, benutzen Fußgänger vernünftigerweise sowieso den auf der anderen Seite. Sobald es eine Grabstätte für das Kind gebe, sollten die auf dem Gehsteig niedergelegten Gegenstände dorthin gebracht werden. "Ich bin mir sicher, dass die Eltern da auch Unterstützung aus der Gemeinde bekommen werden", betont Günther.

Die Untersuchung zum Unfallhergang ist noch lange nicht abgeschlossen. Dies wird wohl Wochen dauern. Nach ersten Erkenntnissen war der Junge mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg gestürzt und dabei zwischen Zugfahrzeug und Auflieger des Lkw geraten, der ortsauswärts fuhr. Das Kind starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter wurde hinzugezogen.