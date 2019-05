Zapfendorfer Grundschüler waren dem Popstar der Singvögel auf der Spur

Naturdetektiv spielen? Das lässt sich Finn nicht zweimal sagen. Neugierig begibt er sich auf Spurensuche. Auch Pauline lauscht gespannt. Welche Vögel würden sie hören, welche sogar sehen? Die Exkursion der Klasse 3b der Zapfendorfer Schule mit André Maslo von der Ökologischen Bildungsstätte Mitwitz ist so recht nach dem Geschmack der Neun- bis Zehnjährigen.

Förderer der Veranstaltungsreihe unter dem Motto "Artenkenner 4.0 - Schwarmtiere/Vögel" ist die Regierung von Oberfranken beziehungsweise das Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Eingeladen hatte unter dem Motto "Artenkenner 4.0 - Schwarmtiere/Vögel" die Höhere Naturschutzbehörde der Regierung von Oberfranken. Und so trafen sich die 19 Kinder um Lehrerin Doris Jüngling und Angela Hennemann, Zweite Vorsitzende des örtlichen Gartenbauvereins, zunächst am Gemeinschaftshaus inmitten des begrünten Dorfplatzes. Schon dort konnten die Naturdetektive erste Tiere entdecken. Bei ihrem Rundgang durchs Dorf und auf dem Weg in den Wald hörten und beobachteten sie Bachstelzen, Rauchschwalben, Mehlschwalben, Tauben, jede Menge Stare und sogar eine Nachtigall, den Pop-Star unter den heimischen Singvögeln. Im Waldstück Rotenberg angekommen, ging es auf Fährtenlese.

Müll im Naturidyll

Es dauerte nicht lange, da waren die Spuren von Reh, Wildschwein und Dachs ausgemacht. André Maslo trug den kleinen Artenkennern auf, je drei Vögel zu bestimmen und Fraßspuren wie aufgepickte Eicheln zu finden. Bald sahen sie auch Spechthöhlen, Nester und Federn.

Wenig begeistert waren die Grundschüler, als sie neben Naturidyll auch allerlei Unrat fanden. Der wurde kurzerhand eingepackt und später im heimischen Müll entsorgt.

Der Experte der Ökologischen Bildungsstätte Mitwitz zeigte den Kindern an Beispielen vor Ort, dass es in Misch- oder Laubwald viel mehr Vegetation und vor allem deutlich mehr Arten gibt als in reinen Nadelbaum-Monokulturen. Dass viele Fichten vertrocknet waren und oft auch vom Borkenkäfer geschwächt, entging den Kindern nicht.

Wie zu Großmutters Zeiten

Bei einer Pause wurde dann, ganz wie zu Großmutters Zeiten, Cowboy und Indianer oder auch Verstecken gespielt. Wohl dem, der sich gut anschleichen konnte.

Den Weinberg hinunter, kamen sie an einer Vogelschutzhecke vorbei. Abermals wurde gelauscht. Plötzlich war es mucksmäuschenstill. Andächtig schauten die Kinder auf den Mäusebussard, der seine Kreise über wildwüchsiger Natur zog.

"Ein Acker ohne sogenannte Unkräuter ist auch ein Acker ohne Insekten", verdeutlichte Angela Hennemann. "Warum? Weil die dort keine Nahrung finden. Wo es aber keine Insekten gibt, gibt es keine Vögel." Ein fataler, vom Menschen gemachter Kreislauf.

Zurück im Gemeinschaftshaus war Spielen angesagt: Beim Vogelmemory galt es, den Vögeln Nester zuzuordnen. Doch wie ist es mit dem Kuckuck? Der legt seine Eier ja in fremde Nester. Und jene Eier sehen dann gerne mal aus wie die von Bachstelzen. Oder von Rotkehlchen. "Sonst brüten die getäuschten Vogeleltern sie ja nicht aus", erklärte André Maslo.

Neugierige Naturdetektive

Der Experte war sehr angetan von der Neugierde und dem Wissensdurst seiner Naturdetektive. Und er lobte die Bemühungen für den Naturschutz, die in und um Oberleiterbach laufen. Kein Wunder also, dass Blaumeise, Rotmilan, Mehlschwalben und Rebhuhn sich hier noch wohlfühlen.

Letztlich ging der Naturerkundungstag für die Zapfendorfer Grundschüler viel zu schnell vorbei.