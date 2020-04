Hochstadt 23.04.2020

Amtsantritt

Wünsche für Hochstadt

Bekanntmachen musste sich der neue Bürgermeister in seiner Gemeinde wohl kaum - er lebt seit 27 Jahren in Hochstadt und war zuletzt stellvertretender Rathauschef. Wir haben Max Zeulner gefragt, was ihm für die nächsten Jahre wichtig ist.