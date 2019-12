Wofür das Gelände an der Oberauer Straße geeignet ist

Von Stadtverwaltung und Stadtrat wird das Gelände an der Oberauer Straße neu beplant. Hier eine Lärmschutzwand zu errichten, schließen die Planer und die Stadträte aus. Für das Gelände sind nach Ansicht des Stadtrates zwar weitere Sportanlagen aller Art denkbar, eine Wohnbebauung ist hier jedoch ausgeschlossen. Der Lärm von Straße und Blockheizkraftwerk (im Bild links außen) steht dieser Nutzung entgegen. Auf dem Luftbild fehlt die TSV-Sportanlage, die in den vergangenen Jahren auf der grünen Fläche in der Bildmitte gebaut wurde. Foto: Matthias Einwag