Wiesen soll deutlich grüner werden

Die Notwendigkeit des Ausbaus der Kreissstraße LIF 7 mit der Ortsdurchfahrt Wiesen und der Döringstadter Straße genießt beim Landkreis und der Stadt Bad Staffelstein hohe Priorität. "Wir wollen für die nächsten 50 Jahre bauen", meinte Landrat Christan Meißner in der extra anberaumten Bürgerversammlung.

Heiko Tremel, Leiter des Kreisbauhofes, hatte eine anschauliche Präsentation vorbereitet. Die Erläuterungen befassten sich auch mit den zu erwartenden Beeinträchtigungen für die Anlieger, sprich Einwohner des Ortes.

Landrat Christian Meißner erinnerte an die Versammlung vor einem Jahr: "Wir sprechen heute erneut über eine grundlegende und große Maßnahme. Es hat einige Jahre gedauert, die Planungen sind aber jetzt weit gereift." Wie schon bei anderen Projekten hob der Landrat die Verantwortung bei der Planung durch den Leiter des Kreisbauhofes und seine Mannschaft hervor. "Es ist uns und auch der Stadt Bad Staffelstein wichtig, dass die Anwohner vollumfänglich Kenntnis erlangen und somit auch berechtigte Interessen einbringen können. " Der Landkreischef nahm noch kurz Stellung zur geplanten Anhebung der Straße in Richtung Bad Staffelstein und zur Verfüllung des Baggersees südlich von Wiesen.

Zwei Bauabschnitte

Heiko Tremel sagte, dass Gehwege, Beleuchtung, Sanierung von Kanal und Wasseranschlüssen eingeplant seien und die Telekommunikationsanbindung auf den neuesten Stand gebracht werde.

Bei der Döringstadter Straße handele es sich um einen Vollausbau. Gehwege sollen beidseitig angepasst werden. Anfang des nächsten Jahres werde die Ausschreibung vorgenommen. Es werde in zwei Bauabschnitten gebaut. Eine Vollsperrung werde 2020 für die Döringstadter Straße und 2021 für den Dorfanger notwendig. Für den überörtlichen Verkehr würden Umleitungen ausgeschildert.

Tremel zeigte Umfahrungs- und Behelfswege und kündigte an, dass die Bauaufsicht - sie liegt in Händen des Kreisbauhofes - Ansprechpartner vor Ort sei. Tremel bedankte sich schon jetzt für das Verständnis der Einwohner, Unannehmlichkeiten während der Bauphase in Kauf zu nehmen. Er erläuterte ausführlich sechs Planungspunkte anhand von Präsentationen, welche der Verkehrssicherheit dienen würden. Er begann mit dem Sinn von Querungshilfen oder Ablenkumfahrungen an der Ortseinfahrt zur Geschwindigkeitsminderung. Beidseitige Gehwege, die auch das Baugebiet am Anger einbeziehen, würden an das Gehewegenetz des Ortes angeschlossen. Ein weiterer Punkt zeigte die Neugestaltung der Abzweigung Am Dorfanger/Draisdorfer Weg. Die Bushaltestelle solle an der jetzigen Stelle bleiben und entsprechend den neuesten Richtlinien barrierefrei gestaltet werden. Die größte Gestaltungseinheit werde es im Dorfkern geben. Zurückgebaut werden soll die jetzige Verkehrsinsel. Die Gefahren in diesem Bereich seien seit Jahren bekannt, so Tremel. Die Planungen sähen vor, dass die Straße Wiesen nahezu geradlinig in die Hauptstraße einmündet.

Neue Grünflächen im Ortskern

Die Anlegung eines Gehweges und die Neugestaltung von Grünflächen würden dem Ortskern einen neuen Stempel aufdrücken. Einen weiteren Eingriff zur Verkehrssicherheit soll es noch in der folgenden Kurve in Richtung Bad Staffelstein geben. Ergänzend erläuterte Tremel, dass u.a. der Busfahrplan für zwei Jahre umgeschrieben werden soll.

Landrat Meißner meinte: "Wir bauen mit Vernunft, damit wir am Ende vernünftig feiern können. " Bürgermeister Jürgen Kohmann schwörte die Einwohner auf zu erwartende Beeinträchtigungen ein. Am Ende stehe aber optimale Verkehrssicherheit und optische Verbesserung.

Fragen aus dem Auditoriumbefassten sich u.a. mit Beleuchtung und Umfahrungen. Zustimmendes Nicken gab es, als Silvia Hensel auf die Gefahren der stetig zunehmenden Geschwindigkeitsüberschreitung mancher Verkehrsteilnehmer hinwies. Der örtliche Stadt- und Kreisrat Hans Bramann kommentierte, dass eine ähnliche Situation an den anderen Ortseinfahrten festzustellen sei. "Wir sind uns dieser Gefahrenstelle wohl bewusst", antwortete Heiko Tremel. Derzeit werde noch intensiv geprüft, ob eine bauliche Maßnahme an der Straße eine Wirkung bringen könne.

Landrat Meißner meinte abschließend: "Wir nehmen Gedanken und Anregungen auf und werden weiter da auf die Menschen zugehen, wo Handlungsbedarf gesehen wird. "

Laut Heiko Tremel sollen die beiden Bauabschnitte an eine Firma vergeben werden. Die genauen Kosten werden derzeit noch von der Firma Planungsbüro Kellner ermittelt. Förderfähig sind Straßenbaumaßnahmen und Gehwege - nicht die Erneuerung von Versorgungsleitungen. Man erhofft sich eine 60- bis 70-prozentige Förderung durch die Regierung von Oberfranken.