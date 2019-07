Wie geht es weiter vor der Bad Staffelsteiner Realschule?

Die Probephase ist herum, nun steht die Entscheidung an. Es war die letzte Sitzung des Bad Staffelsteiner Bauausschusses im Jahr 2018, in der die Stadträte entschieden, in der St.-Veit-Straße eine Einbahnregelung einzuführen und die Geschwindigkeit auf Tempo 30 zu begrenzen. Diese Änderungen waren auf ein halbes Jahr befristet, man wollte Erfahrungen sammeln, bevor man sich zu einer endgültigen Lösung entscheidet.

In seiner Sitzung am 22. Juli wird sich der Stadtrat mit der Situation an der Straße an der Viktor-von-Scheffel-Realschule befassen und wohl auch beschließen, wie es dort weitergeht. Es wäre überraschend, wenn man wieder zu der vorherigen Regelung zurückkehren würde. Dazu hat sich der momentan noch provisorische Beschluss zu gut bewährt, und Alternativen sind auch keine aufgetaucht. Es war auch der Wunsch der Anwohner gewesen, es damit zu versuchen. Ein Vorteil für sie: Es wurden wieder Parkplätze gegenüber der Schulbushaltestelle eingerichtet.

Mehr Raum für Schulbusse

Vor allem auf der Seite, die am wohl stärksten betroffen war, gibt es Lob: von der Realschule Bad Staffelstein. Vorher war die Straße in beiden Richtungen zu befahren, teilweise gab es ein einseitiges Parkverbot. Nur so bekam man genügend Raum, damit die Schulbusse die Straße passieren konnten. Leider wurde das Parkverbot nicht immer beachtet und der Gegenverkehr erwies sich in Stoßzeiten auch nicht als unproblematisch, weil es im Schulgewusel doch manchmal etwas turbulent zuging.

Peter Gerhardt, Schulleiter der Viktor-von-Scheffel-Realschule, äußert sich deshalb auch positiv: "Wir sind zufrieden damit. In dem halben Jahr hat sich die Regelung bewährt." Wenn es das Wetter erlaubt, fährt Gerhardt die Strecke von Großheirath nach Bad Staffelstein mit dem Rad - und erlebt dann die Verkehrslage ganz unmittelbar und fühlt sich dabei auch sicher.

Allerdings habe es etwas Zeit gedauert, bis auch Kollegen die neue Regelung verinnerlicht hätten. Manchmal sei durchaus noch von der Dr.-Hümmer-Straße Richtung Schule gefahren worden.

Das bestätigt auch Markus Dinkel von der Staffelsteiner Polizei. Man habe aber auch Anwohner dabei erwischt, die in der St.-Veit-Straße ein kurzes Stück entgegen der Einbahnstraße gefahren seien. Das seien eher einzelne Fälle gewesen.

Was auch schon in vergangenen Sitzungen des Stadtrates immer wieder kurz angesprochen wurde, war die Situation in der Dr.-Hümmer-Straße. Dort sind nur wenige Meter direkt vor der Schule ab der Sudetenstraße einer Einbahnregelung unterworfen. Das hat vor allem zur Folge, dass Schüler mit dem Rad von dieser Seite aus die Schule nicht anfahren dürfen. Soll man die Einbahnregelung auf diesem Stück wieder aufheben? Soll man eine spezielle Fahrspur für Fahrräder einrichten und dafür Parkplätze streichen? Dieser Punkt wird im Stadtrat sicher für etwas Gesprächsstoff sorgen.