Bad Staffelstein vor 1 Stunde

Gesundheit

Wie die Masern-Impfpflicht im Landkreis Lichtenfels umgesetzt werden soll, bleibt noch unklar

Am 1. März soll ein neues Gesetz zur Impfpflicht in Schulen und Kindergärten in Kraft treten. Über die genaue Umsetzung sind noch nicht alle informiert.