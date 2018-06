Wetter und Musik passten zum Auftakt

Einen glanzvollen Auftakt nahm das traditionelle Freischießen von Marktzeuln mit der Abholung der Bürgermeister und Marktgemeinderäte und dem nachfolgenden Bieranstich. Gleich zum Auftakt war ein überaus erfreulicher Besuch bei diesem großen Heimatfest in der Region festzustellen.



Freischießenwetter

Rasch waren am Nachmittag die dunklen Wolken über Marktzeuln verfolgen und der kalendarische Sommeranfang machte seinem Namen alle Ehre, denn es stellte sich das erhoffte Freischießenwetter ein. Böllerschüsse kündigten den Festauftakt an, als die Schützengesellschaft von Marktzeuln, begleiteten vom heimischen Musikverein, vor dem Rathaus aufmarschierte. Hier wurden die Schützenschwestern und Schützenbrüder mit ihrem Königshaus vom Ersten Bürgereister Gregor Friedlein-Zech (FW), der voller Optimismus die kurzen Lederhosen angelegt hatte, und allen Marktgemeinderäten herzlich empfangen. Darüber freute sich Erster Schützenmeister Ulrich Haderlein und wies mit gewissem Stolz darauf hin, dass die Schützengesellschaft von Marktzeuln inzwischen 198 Jahre besteht und bald ein ganz großes Jubiläum gefeiert werden kann.

Standesgemäß übergab Friedlein-Zech die Fahne in die Obhut des Schützenvereins, sodass alle anschließend zum Freischießengelände starten konnten. Mit den Klängen des Musikvereins Marktzeuln erfolgte dabei die Aufmarsch, während die wartenden Gäste den gebührenden Beifall spendeten.



Geräuschloser Anstich

Hier vollzog der Erste Bürgermeister den offiziellen Bieranstich nahezu geräuschlos, indem er das Fass gleichsam in den Arm nahm und den Zapfhahn eindrückte. Kein Tropfen ging dabei daneben, sodass der erste Schützenmeister kurz und knapp anmerkte: "Das Bier schäumt und läuft".

Traditionell wurde mit den ersten Krügen vom Bürgermeister mit den Mitgliedern des Vorstands, der amtierenden Schützenkönigin Gundi Rebhan, dem Schützenkönig Michael Linz und dem Jugendkönig Louis Schlottke, sowie der Brauereimannschaft der Weismainer Püls-Bräu mit dem Brauereichef Hans Püls an der Spitze, auf einen erfolgreichen Festverlauf angestoßen.



Dank an Beteiligte

Bürgermeister Friedlein-Zech entbot die Grüße seines Marktgemeinderates und wünschte allen frohe Festtage beim Freischießen. Auch Erster Schützenmeister Handerlein begrüßte die Einwohner und Gäste und bedankte sich bei allen, die an den Vorbereitungen und der Ausgestaltung der Festtage mitgewirkt haben, beziehungsweise mitwirken werden. Anerkennung zollte auch dem gemeindlichen Bauhof für das ansprechende Festgelände und der Weismainer Püls-Bräu die ein hervorragendes Festbier eingebraut hatte. Ebenso freute sich Erster Schützenmeister Haderlein wieder über die Anwesenheit der Metzgerei Mantel und des Imbissbetriebs Stocker, die jede Menge Gaumenfreuden bieten werden, wie er sagte, und, am gegenüberliegenden Rodachufer, des Vergnügungsparks Weiß. In diesem Sinne wünschte er allen frohe und unterhaltsame Freischießentage.

Einen angenehmen Abend bescherte auch der Musikverein von Marktzeuln, dem anzumerken war, dass er während der gesamten Festtage wieder stimmungsvoller Begleiter der Schützengesellschaft sein darf. Für die entsprechende Verkehrssicherheit sorgte in bewährter Weise die Freiwillige Feuerwehr von Marktzeuln, wobei sich deren Aufgaben, bedingt durch die Sperrung der Ortsdurchfahrt, in diesem Jahr in Grenzen hielten.



Programm am Wochenende

Während am gestrigen Freitag der Frankenwald-Express in Marktzeuln gastierte, steht am heutigen Samstag um 14 Uhr die Königsabholung mit dem Musikverein Marktzeuln bevor; ab 19.30 Uhr gastieren auf dem Freischießengelände die Party-Franken. Mit dem Feldgottesdienst wird das Programmgeschehen am Sonntag um 9 Uhr begonnen, bevor um 14 Uhr der große Festzug startet, der, bedingt durch den begonnenen Bau der Rodach-Brücke, in diesem Jahr einen etwas anderen Verlauf nimmt. Nachmittags spielt die Hochstadter Blasmusik und am Abend sorgt der Musikverein von Neukenroth für Stimmung auf dem Freischießengelände.